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紐約尼克今日在東區次輪第三戰客場以108：94擊敗費城76人，奪下系列賽3：0聽牌絕對優勢。雖然尼克贏球，但陣中明星中鋒卡爾-安東尼·唐斯（Karl-Anthony Towns）在場上與喬爾·恩比德（Joel Embiid）的一次攻防對決，意外讓球迷聯想起當年的經典「世界名畫」。今日比賽中，唐斯在一次低位單打嘗試強行挑戰傷癒復出的恩比德，儘管唐斯全力衝撞試圖清出空間，但恩比德穩如泰山、紋絲不動。這一幕被轉播鏡頭捕捉後，迅速在網路上引發熱議，球迷戲稱這是唐斯職業生涯另一幅「世界名畫」。過去唐斯效力灰狼時期有一個經典畫面，那就是他嘗試單打卡森斯，結果對方文風不動的畫面，兩人都是卡塔基大學出身，因此不少網友嘲諷道：「學弟使勁阿」，而「軟唐」綽號也大約是從這時期開始流傳的。本屆季後賽唐斯發揮相當出色，但今天他嘗試對決恩比德時，卻也剛好有一個畫面是他頂不開對手、後者聞風不動的一景，或許可能再次成為另一幅「世界名畫」。前隊友傑夫·提格（Jeff Teague）過去曾在播客節目爆料，當年是他不斷慫恿唐斯去強攻卡森斯，才導致了那一幕的發生。「我對陣鵜鶘的時候，我直接開始朝卡森斯火力全開，和他在場邊互噴垃圾話。然後我跟唐斯說：『KAT，給我打爆他！』然後他就開始背打卡森斯，推了卡森斯一下之後一臉無奈地看向替補席。當時我看到唐斯的表情之後快笑哭了。」沒想到多年後，類似的場景竟在對決恩比德時再度重現。本紀季後賽發揮出色的唐斯，今日整體的發揮也因犯規問題受到限制。他在第三節開打不久便領到個人第4次犯規，被迫長時間坐在替補席休息，全場僅出賽26分鐘。相較於唐斯的掙扎，尼克當家球星布朗森（Jalen Brunson）表現依舊強勢，全場22投11中，轟下全場最高33分外加5籃板與9助攻，完全壓制了76人後衛馬克西（Tyrese Maxey）。此外，尼克的板凳戰力更是贏球的幕後功臣。沙梅特（Landry Shamet）個人攻下15分，中鋒羅伯森（Mitchell Robinson）不僅有6分6籃板進帳，更在比賽中上演隔扣恩比德的震撼畫面。反觀76人的板凳席發揮有限，四節打完僅有11分進帳。目前尼克已取得3：0領先，在NBA歷史上尚未有球隊能在0：3絕境下連贏四場實現逆轉。