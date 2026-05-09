中職近年2大王牌等級土投徐若熙、古林睿煬相繼旅外後，土投戰力陷入斷層，若先不論進階數據，純以單季100局目標來看，前年到去年，已經從6人下降至3人，本季更僅剩下黃子鵬、江承諺與鄭浩均3人較有機會，其中30歲以下者只有鄭浩均一位，但他本季至今表現與徐若熙、古林睿煬該年旅外成績，仍有一段距離。
單季100局去年剩3人 今年可能再度下修？
單季100局是判別能否能穩定保持壓制力的重要指標，該數據從2023年3人，到2024年達到近代最高數字6人，其中古林睿煬125局最多、其次是陳仕朋、江承諺、王維中、陳柏清與黃子鵬，但來到去年再度下修至3人，僅黃子鵬、徐若熙與江承諺達標。
隨著徐若熙休賽季旅外，今年指標性土投關注度落到鄭浩均身上，他目前出賽6場主投34.2局，雖然每局被上壘率1.15仍在水準以上，但6戰中有4場挨轟，導致防禦率3.89偏高、ERA+也僅有80未達聯盟平均也是事實，其中4月14日對台鋼雄鷹僅投3.1局狂失8分，成為累積數據上的重傷害。
黃子鵬、江承諺連續達標 兩人還在同一隊
在100局成為土投難以達到的高標情況下，2位超過30歲的黃子鵬、江承諺，近年穩定吃局數能力更顯得稀有，前者連續5年達成單季100局，其中還有4年ERA+都在100以上，休賽季獲得5年總值6600萬大約肯定，後者2024年轉戰台鋼雄鷹後，同樣連2年達標單季百局，今年目前出賽5場也吃下30局，有望連3年達標。
曾家輝、李東洺本季竄起 但各自有隱憂
排在黃子鵬、江承諺與鄭浩均3人之後的，是樂天桃猿曾家輝與富邦悍將李東洺，投球局數勉強擠進前20名，但前者今年只是第1年在一軍輪值，下半季可能會被控管局數，後者同樣因傷回歸，要挑戰單季百局有難度。
中職土投局數排行榜：
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單季100局是判別能否能穩定保持壓制力的重要指標，該數據從2023年3人，到2024年達到近代最高數字6人，其中古林睿煬125局最多、其次是陳仕朋、江承諺、王維中、陳柏清與黃子鵬，但來到去年再度下修至3人，僅黃子鵬、徐若熙與江承諺達標。
隨著徐若熙休賽季旅外，今年指標性土投關注度落到鄭浩均身上，他目前出賽6場主投34.2局，雖然每局被上壘率1.15仍在水準以上，但6戰中有4場挨轟，導致防禦率3.89偏高、ERA+也僅有80未達聯盟平均也是事實，其中4月14日對台鋼雄鷹僅投3.1局狂失8分，成為累積數據上的重傷害。
黃子鵬、江承諺連續達標 兩人還在同一隊
在100局成為土投難以達到的高標情況下，2位超過30歲的黃子鵬、江承諺，近年穩定吃局數能力更顯得稀有，前者連續5年達成單季100局，其中還有4年ERA+都在100以上，休賽季獲得5年總值6600萬大約肯定，後者2024年轉戰台鋼雄鷹後，同樣連2年達標單季百局，今年目前出賽5場也吃下30局，有望連3年達標。
曾家輝、李東洺本季竄起 但各自有隱憂
排在黃子鵬、江承諺與鄭浩均3人之後的，是樂天桃猿曾家輝與富邦悍將李東洺，投球局數勉強擠進前20名，但前者今年只是第1年在一軍輪值，下半季可能會被控管局數，後者同樣因傷回歸，要挑戰單季百局有難度。
中職土投局數排行榜：
|球員
|所屬球隊
|出賽
|局數
|全投手排名
|黃子鵬
|台鋼雄鷹
|6
|40
|5
|鄭浩均
|中信兄弟
|6
|34.2
|9
|江承諺
|台鋼雄鷹
|5
|30
|11
|曾家輝
|樂天桃猿
|5
|26.1
|16
|李東洺
|富邦悍將
|5
|26
|
17