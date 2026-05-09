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球員 所屬球隊 出賽 局數 全投手排名 黃子鵬 台鋼雄鷹 6 40 5 鄭浩均 中信兄弟 6 34.2 9 江承諺 台鋼雄鷹 5 30 11 曾家輝 樂天桃猿 5 26.1 16 李東洺 富邦悍將 5 26 17 ▲台鋼雄鷹「老虎」黃子鵬目前是中職唯一投到40局的土投，有望連6年挑戰單季100局任務。（圖／台鋼雄鷹提供,2026.5.2） ▲江承諺轉戰台鋼雄鷹後，已經連續2年達標百局。（圖／台鋼雄鷹提供）



中職近年2大王牌等級土投徐若熙、古林睿煬相繼旅外後，土投戰力陷入斷層，若先不論進階數據，純以單季100局目標來看，前年到去年，已經從6人下降至3人，本季更僅剩下黃子鵬、江承諺與鄭浩均3人較有機會，其中30歲以下者只有鄭浩均一位，但他本季至今表現與徐若熙、古林睿煬該年旅外成績，仍有一段距離。單季100局是判別能否能穩定保持壓制力的重要指標，該數據從2023年3人，到2024年達到近代最高數字6人，其中古林睿煬125局最多、其次是陳仕朋、江承諺、王維中、陳柏清與黃子鵬，但來到去年再度下修至3人，僅黃子鵬、徐若熙與江承諺達標。隨著徐若熙休賽季旅外，今年指標性土投關注度落到鄭浩均身上，他目前出賽6場主投34.2局，雖然每局被上壘率1.15仍在水準以上，但6戰中有4場挨轟，導致防禦率3.89偏高、ERA+也僅有80未達聯盟平均也是事實，其中4月14日對台鋼雄鷹僅投3.1局狂失8分，成為累積數據上的重傷害。在100局成為土投難以達到的高標情況下，2位超過30歲的黃子鵬、江承諺，近年穩定吃局數能力更顯得稀有，前者連續5年達成單季100局，其中還有4年ERA+都在100以上，休賽季獲得5年總值6600萬大約肯定，後者2024年轉戰台鋼雄鷹後，同樣連2年達標單季百局，今年目前出賽5場也吃下30局，有望連3年達標。排在黃子鵬、江承諺與鄭浩均3人之後的，是樂天桃猿曾家輝與富邦悍將李東洺，投球局數勉強擠進前20名，但前者今年只是第1年在一軍輪值，下半季可能會被控管局數，後者同樣因傷回歸，要挑戰單季百局有難度。