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紐約尼克隊今（9）日在季後賽次輪第三戰，以108：94攻破費城76人主場，系列賽取得3：0的絕對聽牌優勢。此役尼克依舊展現了恐怖的團隊準度，根據統計，尼克目前季後賽全隊投籃命中率高居聯盟第一，讓費城媒體哀嘆：「這是一場全面碾壓。」尼克當家控衛布朗森（Jalen Brunson）此役手感發燙，出戰38分鐘，22投11中，展現極高的進攻效率。除了進帳33分外，還送出9次助攻並抓下5個籃板。根據統計，布朗森透過本場比賽正式解鎖生涯季後賽1500分里程碑，更成為尼克隊史最快達成此項紀錄的球員。美記Jake Weinbach指出，布朗森在本輪系列賽場均高達31.3分，投籃命中率更突破5成（52.4%）。76人防線對他完全束手無策，只能眼睜睜看著他掌控全場節奏。除了球星對決落居下風，76人的深度問題也暴露無遺。美記Kyle Neubeck在個人社群平台上犀利點評：「尼克的球星表現更好，板凳深度也遠超76人。這不只是球員個人的差距，更是球隊整體層面的全面潰敗。」數據也支持了這項說法。今年季後賽至今，尼克全隊投籃命中率高達51.6%，力壓雷霆（49.9%）與馬刺（48.2%），高居全聯盟第一。這種兼具個人能力與團隊準度的進攻火力，正是尼克能讓費城大軍陷入絕境的主因。在NBA歷史上，從未有球隊能在0：3落後的劣勢下逆轉過關。目前尼克以3：0領先，一隻腳幾乎已經踏進東區決賽。對於76人而言，如何防堵布朗森並找回進攻火力，已成為尊嚴之戰的最後課題。雙方將於後天續戰費城，屆時尼克有望挑戰在客場晉級。