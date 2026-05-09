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洛杉磯道奇明天原本要由日本強投佐佐木朗希先發，但由於塞揚左投史奈爾（Blake Snell）即將歸隊，佐佐木朗希臨時被拔掉先發延後出賽，總教練羅伯斯（Dave Roberts）透露，將把他改到台灣時間12日（二）對上舊金山巨人系列賽首戰先發。道奇今（9）日開始與勇士進行系列賽，首戰由希恩（Emmet Sheehan）率先登板，後續原定是佐佐木朗希、弗勒布萊斯基（Justin Wrobleski），但由於史奈爾傷癒回歸，道奇因而安排他於10日先發，取代佐佐木朗希先發位置。道奇總教練羅伯斯賽延透露，佐佐木朗希會預計在下一個系列賽，也就是台灣時間12日（二）對上舊金山巨人系列賽首戰先發。佐佐木朗希本季累積6場出賽，主投28.2局1勝3敗，被打出33支安打、防禦率5.97，雖然有26次三振，但保送也多達15次，且已挨8轟，造成大量失分。2屆賽揚強投史奈爾去年轉戰道奇，但例行賽僅出賽11場、貢獻61.1局，為近5季最少，今年休賽季又因去年季後賽過度操勞，導致肩膀與手臂疲勞錯過春訓，直到明天才回歸，但他健康時能繳出ERA+150以上的王牌成績，是道奇挑戰3連霸重要的前2號王牌先發。