洛杉磯道奇明天原本要由日本強投佐佐木朗希先發，但由於塞揚左投史奈爾（Blake Snell）即將歸隊，佐佐木朗希臨時被拔掉先發延後出賽，總教練羅伯斯（Dave Roberts）透露，將把他改到台灣時間12日（二）對上舊金山巨人系列賽首戰先發。

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史奈爾即將回歸　佐佐木朗希晚3天出賽

道奇今（9）日開始與勇士進行系列賽，首戰由希恩（Emmet Sheehan）率先登板，後續原定是佐佐木朗希、弗勒布萊斯基（Justin Wrobleski），但由於史奈爾傷癒回歸，道奇因而安排他於10日先發，取代佐佐木朗希先發位置。

道奇總教練羅伯斯賽延透露，佐佐木朗希會預計在下一個系列賽，也就是台灣時間12日（二）對上舊金山巨人系列賽首戰先發。

佐佐木朗希成績掙扎　挨轟率偏高

佐佐木朗希本季累積6場出賽，主投28.2局1勝3敗，被打出33支安打、防禦率5.97，雖然有26次三振，但保送也多達15次，且已挨8轟，造成大量失分。

2屆賽揚強投史奈爾去年轉戰道奇，但例行賽僅出賽11場、貢獻61.1局，為近5季最少，今年休賽季又因去年季後賽過度操勞，導致肩膀與手臂疲勞錯過春訓，直到明天才回歸，但他健康時能繳出ERA+150以上的王牌成績，是道奇挑戰3連霸重要的前2號王牌先發。

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林子翔編輯記者

熱愛運動卻當不了職業運動員，於是走上體育記者一職。
待過傳統報業、雜誌與論壇，再重回網路新媒體，期望透過文字，傳遞更多運動場上的精采時刻。