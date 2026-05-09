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▲阿米克指出，勇士這個夏天顯得相當奇特，科爾的歸屬問題不應拖延至此。（圖／美聯社／達志影像）

金州勇士隊今年夏天籠罩在一股神祕且不安的氣氛中。隨著總教練科爾（Steve Kerr）的合約問題遲遲未決，外界對於這位功勳教頭是否回歸的疑慮與日俱增。根據《The Athletic》名記阿米克（Sam Amick）在節目中的最新分析，勇士已經開始考慮潛在的教頭接任人選，而儘管機率極低、但他也並沒有完全排除核心球星柯瑞（Stephen Curry）在未來轉隊的可能性。阿米克指出，勇士這個夏天顯得相當奇特，科爾的歸屬問題不應拖延至此。原本外界預期一周內就會有答案，但隨後消息陷入靜默，相關人士也變得更加謹慎。阿米克判斷，若科爾打算離隊，理論上事情不會拖這麼久，因此他目前仍傾向認為科爾會回歸，但並非百分之百確定。若科爾最終決定卸下教鞭，勇士老闆喬·拉科布（Joe Lacob）過往「跳脫常規」的用人風格可能再次展現。阿米克點出了兩個勇士球迷非常熟悉的名字，布朗（Mike Brown）若這位現任國王隊教頭未能度過當前的執教難關，考量到他與勇士的深厚淵源，回歸灣區並非不可能。伊古達拉（Andre Iguodala）這位擁有四枚冠軍戒指的功勳老臣在勇士內部深受尊重，阿米克提到已有不少人視他為潛在的主帥人選。此外，阿米克也透露勇士可能考慮從現有教練組提拔或尋找大學籃球教練，但目前尚無確切情報。除了教練團的異動，勇士球迷最不願見到的「柯瑞離隊」話題也再度被提起。雖然庫里與灣區的家庭、慈善與事業連結極深，但阿米克認為「永遠別說『不可能』」。他分析，柯瑞目前的競技狀態看起來還能再戰5年。如果勇士未來的競爭力持續下滑，而柯瑞仍渴望追求總冠軍，他或許會嘗試不同的選擇，例如回到家鄉球隊效力。