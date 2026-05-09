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密爾瓦基釀酒人隊的超級火球男米西奧羅斯基（Jacob Misiorowski），今（9）日在主場迎戰紐約洋基隊的系列賽首戰中，演出一場足以載入史冊的飆速大秀。他在剛從腿後肌傷勢復出的首場先發，便以連續10顆超過100英里的火球震撼全場，終場率領釀酒人以6：0完封洋基，讓強大的邪惡帝國打線束手無策。現年24歲的米西奧羅斯基自2025年出道以來便以驚人球速聞名，今日他更將暴力美學推向新巔峰。根據Statcast數據統計，他一開賽面對洋基前三棒，單局投出的10顆球全數突破100英里，其中更有7球時速超過103英里（約165.8公里）。最受矚目的對決莫過於首局面對洋基隊長賈吉（Aaron Judge）。米西奧羅斯基在差點達成完美一局的壓軸時刻，對賈吉催出一顆高達103.6英里（約166.7公里） 的四縫線速球，這不僅是他生涯最快球速，也刷新了2008年後的投球追蹤時代先發投手中的最快紀錄。賈吉最終僅能擊出右外野平飛球遭出局，無緣突破防線。不僅開賽勇猛，米西奧羅斯基在比賽中後段依舊維持恐怖球速。第五節面對麥克馬洪（Ryan McMahon）時，他在第71球仍飆出103英里火球，改寫了底特律老虎王牌史庫柏（Tarik Skubal）所保持的先發投手比賽後段最速紀錄。全場比賽，米西奧羅斯基共投出22顆時速超過102英里的速球，單場10球達103英里以上。他主投6局送出11次三振，僅讓洋基打線零星上壘。美國權威媒體ESPN記者Jeff Passan指出，社群媒體對他的表現陷入瘋狂，甚至有球迷將他的速球與傳奇投手萊恩（Nolan Ryan）相提並論。相較於米西奧羅斯基的強勢，洋基先發左投弗里德（Max Fried）則在第二局遭遇致命亂流。雖然該局並未被擊出任何強勁擊球，但因控球不穩送出兩次保送，隨後遭釀酒人桑契斯（Gary Sánchez）與喬里歐（Jackson Chourio）等人安打串聯，單局狂丟4分。儘管弗里德隨後穩住陣腳投滿6局，但洋基打線在米西奧羅斯基的火球壓制下全場熄火，最終吞下完封敗。目前釀酒人隊戰績來到19勝16敗，暫居國聯中區第四；而米西奧羅斯基本季至今繳出2勝2敗、防禦率2.84的優異成績。