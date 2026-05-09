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▲哈里斯透露，拉科布至今仍維持每周打球的習慣，並將這種對籃球的熱愛轉化為經營球隊的動力。（圖／美聯社／達志影像）

金州勇士隊在結束了37勝45敗的例行賽後，正式進入重建與補強的關鍵期。勇士助理總經理拉里·哈里斯（Larry Harris）近日受訪時強調，老闆喬·拉科布（Joe Lacob）對球隊升級充滿渴望，並對即將到來的選秀大會抱持高度期待。哈里斯透露，拉科布至今仍維持每周打球的習慣，並將這種對籃球的熱愛轉化為經營球隊的動力。哈里斯感性表示，除了家人之外，勇士隊就是對老闆最重要的事。「無論是自由市場還是選秀，只要有機會升級這支球隊，他（拉科布）就想去做，」哈里斯說道。雖然拉科布會參與討論並聽取球探與管理層的意見，但他最終仍會允許管理層做出最終決定，展現出高度的組織協同感。2026年NBA樂透抽籤儀式將於台灣時間5月11日（周一）凌晨三點舉行。勇士隊目前以2.0%的機率爭奪狀元籤，跳升至前四順位的機率為9.4%，而守住第11順位的機率則高達77.6%。哈里斯對今年選秀人才庫表示滿意，認為即便是在第11順位，勇士也能選到非常心儀的球員。由於2026年被視為近年來最強的選秀大年之一，這枚籤位將決定勇士是要繼續環繞柯瑞（Stephen Curry）打造即戰力，還是為後柯瑞時代做長遠規劃。根據《ESPN》模擬選秀分析，若勇士維持在第11順位，潛在目標包括來自紐西蘭破壞者的19歲前鋒卡里姆·洛佩茲（Karim Lopez），擁有出色的體型、技術與職籃經驗，能兼顧現在與未來。以及23歲的大齡球員雅賽爾·倫德伯格（Yaxel Lendeborg），憑藉出色的場上通用性，被認為是能立即填補勇士戰力的即戰力人選。