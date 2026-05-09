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明尼蘇達灰狼隊今（9）日在季後賽第三戰對陣聖安東尼奧馬刺，面對狀元郎文班亞馬（Victor Wembanyama）在禁區構築的禁飛區，灰狼大將蘭德爾（Julius Randle）決定不再退縮。第2節中段，蘭德爾完成了一記震撼全場的單手隔扣，直接在224公分的文班亞馬頭上動土，為灰狼隊在主場打出強大士氣。在此前的兩場比賽中，文班亞馬憑藉驚人的身高與臂展徹底統治防守端，大量蓋火鍋與干擾投籃讓灰狼球員吃盡苦頭。第三節中段，蘭德爾先是在底角三分投射不進，但隊友麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）奮力抓下進攻籃板並回傳。這一次，蘭德爾沒有選擇在外線出手，而是接球後全速衝向籃框。面對正面補防的文班亞馬，蘭德爾毫無懼色，高高躍起後用單手將球狠狠扣入籃網，完成了一記足以入選年度最佳好球的精彩隔扣，讓灰狼主場瞬間沸騰。蘭德爾本賽季例行賽表現穩定，場均貢獻21.1分、6.7籃板與5.0助攻，投籃命中率達48.1%。然而步入季後賽後，他的手感略顯低迷，前8場比賽命中率僅42.3%，三分球命中率更跌至28.6%。這記朝著文班亞馬而去的重扣，不僅回擊了對手的防守壓力，或許也會成為蘭德爾找回進攻侵略性的重要信號。被蘭德爾隔扣的文班亞馬本季季後賽表現堪稱史詩級。他在這輪系列賽目前場均繳出19分、10.8籃板及誇張的5.0次阻攻。這名法國長人在第一戰就寫下多項紀錄，包括馬刺隊史季後賽首秀最高的35分與5記三分球，甚至單場狂賞12記火鍋打破NBA季後賽歷史紀錄。面對如此恐怖的防守威壓，灰狼隊勢必得像蘭德爾今日展現的鬥志一般，更積極地挑戰籃框，才能在系列賽中突破馬刺的長人陣。本場比賽目前進入第三節尾聲，馬刺僅4分領先灰狼，蘭德爾攻下6分；文班亞馬則有23分進帳。