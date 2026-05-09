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⚾2026年中職戰績表（截至5月9日賽前）：

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差 1 味全龍 27 17-10-0 0.630 - 2 台鋼雄鷹 28 15-12-1 0.556 2 3 統一獅 27 14-12-1 0.538 2.5 4 富邦悍將 25 13-12-0 0.520 3 5 樂天桃猿 26 11-14-1 0.440 5 6 中信兄弟 27 8-18-1 0.308 8.5

▲富邦悍將陳仕朋今日在新莊主場交手味全龍，是他本季初登板。（圖／記者林柏年攝,2025.09.21）

▲樂天桃猿洋投麥斯威尼今日先發交手統一獅，是他本季第3度遭遇獅隊，尋求本季第2勝。（圖／樂天桃猿提供）

▲台鋼雄鷹洋投後勁連續2週先發交手中信兄弟，前次先發主投6局失2分，最終無關勝敗。（圖／記者朱永強攝,2026.5.9）

🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。

☔️由於近期天氣不穩定，出門請記得攜帶雨具。

中華職棒（CPBL）37年例行賽持續進行，今（9）日共有3場比賽，中信兄弟前役遭台鋼雄鷹完封，今日推出資深洋投德保拉（Jose De Paula）先發交手後勁（Bradin Hagens），2人上週末才剛交手，都繳出優質先發；富邦悍將左投陳仕朋今日迎接本季初登板，對決味全龍洋投梅賽鍶（C.C. Mercedes）；樂天桃猿今日持續迎戰統一7-ELEVEn獅，由麥斯威尼（Morgan McSweeney）對戰布雷克（Brock Dykxhoorn）。🟡新莊賽事、開賽時間17：05悍將目前排名第4，今日推出土投陳仕朋先發，是本季一軍初登板，去年陳仕朋在一軍出賽18場，拿下3勝6敗，防禦率5.48。陳仕朋去年與龍隊交手3次，拿下2勝1敗，對戰防禦率3.79。龍隊目前排名第1名，今日由洋投梅賽鍶掛帥，本季出賽5場，拿下2勝1敗，防禦率3.04。去年梅賽鍶與悍將交手1次，拿下1勝，對戰防禦率0。網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Twitch、Hami Video、ELTA TV有線電視：緯來電視網MOD：愛爾達電視廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網🟡桃園賽事、開賽時間17：05桃猿目前排名第5，今日推出洋投麥斯威尼先發，本季出賽4場，拿下1勝3敗，防禦率5.12。本季麥斯維尼與獅隊交手過2次，吞下2敗，對戰防禦率5.79。獅隊目前排名第3，今日由洋投布雷克掛帥，本季出賽4場，拿下1勝1敗，防禦率2.36。本季布雷克與桃猿交手過1次，拿下1勝，對戰防禦率1.29。網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網有線電視：DAZN二台MOD：DAZN二台廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網🟡洲際賽事、開賽時間17：05兄弟目前排名墊底，今日推出洋投德保拉先發，本季出賽1場，無勝敗紀錄，防禦率0。德保拉前次登板就是交手雄鷹，當時主投6局無失分，僅被敲出3安，送出5次三振、1次保送。雄鷹目前排名第2，今日由洋投後勁掛帥，本季出賽6場，拿下3勝2敗，防禦率3.82。本季後勁與兄弟交手2次，拿下1勝，對戰防禦率僅1.50。後勁前次登板也是交手兄弟，主投6局失2分，最終無關勝敗。網路線上串流：CPBLTV、Twitch（6月前）、緯來電視網有線電視：MOD：緯來精采台廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網❗️📍新莊球場（室外球場）氣溫：22至23度降雨機率：30%📍桃園球場（室外球場）氣溫：22至23度降雨機率：30%📍洲際球場（室外球場）氣溫：26至27度降雨機率：10%