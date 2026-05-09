中華職棒（CPBL）37年例行賽持續進行，今（9）日共有3場比賽，中信兄弟前役遭台鋼雄鷹完封，今日推出資深洋投德保拉（Jose De Paula）先發交手後勁（Bradin Hagens），2人上週末才剛交手，都繳出優質先發；富邦悍將左投陳仕朋今日迎接本季初登板，對決味全龍洋投梅賽鍶（C.C. Mercedes）；樂天桃猿今日持續迎戰統一7-ELEVEn獅，由麥斯威尼（Morgan McSweeney）對戰布雷克（Brock Dykxhoorn）。《NOWnews》整理出5月9日中職的「轉播、戰績、賽程與先發投手」數據，讓讀者一手掌握最新戰況。
🟡本文重點摘要
📍中職戰績表
📍新莊先發投手對戰資訊
📍新莊賽事轉播資訊
📍桃園先發投手對戰資訊
📍桃園賽事轉播資訊
📍洲際先發投手對戰資訊
📍洲際賽事轉播資訊
📍賽事天氣資訊
⚾2026年中職戰績表（截至5月9日賽前）：
陳仕朋本季初登板 對決龍隊洋投梅賽鍶
🟡新莊賽事、開賽時間17：05
悍將目前排名第4，今日推出土投陳仕朋先發，是本季一軍初登板，去年陳仕朋在一軍出賽18場，拿下3勝6敗，防禦率5.48。陳仕朋去年與龍隊交手3次，拿下2勝1敗，對戰防禦率3.79。
龍隊目前排名第1名，今日由洋投梅賽鍶掛帥，本季出賽5場，拿下2勝1敗，防禦率3.04。去年梅賽鍶與悍將交手1次，拿下1勝，對戰防禦率0。
📍富邦悍將主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Twitch、Hami Video、ELTA TV
有線電視：緯來電視網
MOD：愛爾達電視
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
桃猿搶主場2連勝 麥斯威尼強碰布雷克
🟡桃園賽事、開賽時間17：05
桃猿目前排名第5，今日推出洋投麥斯威尼先發，本季出賽4場，拿下1勝3敗，防禦率5.12。本季麥斯維尼與獅隊交手過2次，吞下2敗，對戰防禦率5.79。
獅隊目前排名第3，今日由洋投布雷克掛帥，本季出賽4場，拿下1勝1敗，防禦率2.36。本季布雷克與桃猿交手過1次，拿下1勝，對戰防禦率1.29。
📍樂天桃猿主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網
有線電視：DAZN二台
MOD：DAZN二台
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
兄弟再推德保拉先發戰雄鷹 對決強投後勁
🟡洲際賽事、開賽時間17：05
兄弟目前排名墊底，今日推出洋投德保拉先發，本季出賽1場，無勝敗紀錄，防禦率0。德保拉前次登板就是交手雄鷹，當時主投6局無失分，僅被敲出3安，送出5次三振、1次保送。
雄鷹目前排名第2，今日由洋投後勁掛帥，本季出賽6場，拿下3勝2敗，防禦率3.82。本季後勁與兄弟交手2次，拿下1勝，對戰防禦率僅1.50。後勁前次登板也是交手兄弟，主投6局失2分，最終無關勝敗。
📍中信兄弟主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、Twitch（6月前）、緯來電視網
有線電視：
MOD：緯來精采台
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
❗️5/9中職賽事氣溫、降雨機率一次看：
📍新莊球場（室外球場）
氣溫：22至23度
降雨機率：30%
📍桃園球場（室外球場）
氣溫：22至23度
降雨機率：30%
📍洲際球場（室外球場）
氣溫：26至27度
降雨機率：10%
🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。
☔️由於近期天氣不穩定，出門請記得攜帶雨具。
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📍中職戰績表
📍新莊先發投手對戰資訊
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📍洲際賽事轉播資訊
📍賽事天氣資訊
⚾2026年中職戰績表（截至5月9日賽前）：
|排名
|球隊
|出賽數
|勝-敗-和
|勝率
|勝差
|1
|味全龍
|27
|17-10-0
|0.630
|-
|2
|台鋼雄鷹
|28
|15-12-1
|0.556
|2
|3
|統一獅
|27
|14-12-1
|0.538
|2.5
|4
|富邦悍將
|25
|13-12-0
|0.520
|3
|5
|樂天桃猿
|26
|11-14-1
|0.440
|5
|6
|中信兄弟
|27
|8-18-1
|0.308
|8.5
🟡新莊賽事、開賽時間17：05
悍將目前排名第4，今日推出土投陳仕朋先發，是本季一軍初登板，去年陳仕朋在一軍出賽18場，拿下3勝6敗，防禦率5.48。陳仕朋去年與龍隊交手3次，拿下2勝1敗，對戰防禦率3.79。
龍隊目前排名第1名，今日由洋投梅賽鍶掛帥，本季出賽5場，拿下2勝1敗，防禦率3.04。去年梅賽鍶與悍將交手1次，拿下1勝，對戰防禦率0。
📍富邦悍將主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Twitch、Hami Video、ELTA TV
有線電視：緯來電視網
MOD：愛爾達電視
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
🟡桃園賽事、開賽時間17：05
桃猿目前排名第5，今日推出洋投麥斯威尼先發，本季出賽4場，拿下1勝3敗，防禦率5.12。本季麥斯維尼與獅隊交手過2次，吞下2敗，對戰防禦率5.79。
獅隊目前排名第3，今日由洋投布雷克掛帥，本季出賽4場，拿下1勝1敗，防禦率2.36。本季布雷克與桃猿交手過1次，拿下1勝，對戰防禦率1.29。
📍樂天桃猿主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網
有線電視：DAZN二台
MOD：DAZN二台
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
🟡洲際賽事、開賽時間17：05
兄弟目前排名墊底，今日推出洋投德保拉先發，本季出賽1場，無勝敗紀錄，防禦率0。德保拉前次登板就是交手雄鷹，當時主投6局無失分，僅被敲出3安，送出5次三振、1次保送。
雄鷹目前排名第2，今日由洋投後勁掛帥，本季出賽6場，拿下3勝2敗，防禦率3.82。本季後勁與兄弟交手2次，拿下1勝，對戰防禦率僅1.50。後勁前次登板也是交手兄弟，主投6局失2分，最終無關勝敗。
📍中信兄弟主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、Twitch（6月前）、緯來電視網
有線電視：
MOD：緯來精采台
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
📍新莊球場（室外球場）
氣溫：22至23度
降雨機率：30%
📍桃園球場（室外球場）
氣溫：22至23度
降雨機率：30%
📍洲際球場（室外球場）
氣溫：26至27度
降雨機率：10%
🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。
☔️由於近期天氣不穩定，出門請記得攜帶雨具。