我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA 東區準決賽進入關鍵第三戰，今（9）日費城76人坐鎮主場卻陷入絕境。儘管雙方主將打得難分難解，但板凳深度最終成了勝負的分水嶺。紐約尼克替補射手沙米特（Landry Shamet）扮演「板凳暴徒」，單場轟下15分，比76人全隊板凳合計的11分還要多，幫助尼克以108：94擊敗76人，系列賽取得3比0的絕對聽牌優勢。今日比賽中，沙米特展現了極高的得分效率，出賽26分鐘，，攻下全隊替補最高的。更令人驚艷的是他的場上影響力，單場，位居兩隊所有球員之冠。反觀76人隊，雖然先發主力拼盡全力，但替補席卻陷入嚴重的得分乾旱。整場比賽76人動用了多名板凳球員，合計卻僅貢獻11分。這種「板凳失能」的情況讓領先優勢在銜接階段迅速被抹平，連場邊觀賽的影星夏勒梅（Timothée Chalamet）都在沙米特投進關鍵三分時起身瘋狂慶祝。對於76人球迷來說，沙米特並不陌生。他在2018年選秀首輪第26順位正是在費城開啟職業生涯，新秀賽季就以優異的三分準頭打響名號。現年29歲的他，是一名標準的，職業生涯流浪過快艇、籃網、太陽與巫師等隊，最終在尼克找到了屬於他的板凳角色。他以穩定的外線投射與積極的防守跑位著稱，是教練團在主力下場時最信任的火力輸出點。76人在這次系列賽中對主力的過度依賴已成致命傷。當尼克能從板凳端換上像沙米特這樣即插即用的得分手時，76人的板凳群如格蘭姆斯（Quentin Grimes）、卓蒙德（Andre Drummond）等人卻未能提供足夠支援。目前76人已陷入0比3的絕境，歷史上從未有球隊能在這種情況下翻盤。若76人無法在接下來的第四戰中重新找回狀態，這賽季恐將在主場黯然落幕。