NBA 東區準決賽進入關鍵第三戰，今（9）日費城76人坐鎮主場卻陷入絕境。儘管雙方主將打得難分難解，但板凳深度最終成了勝負的分水嶺。紐約尼克替補射手沙米特（Landry Shamet）扮演「板凳暴徒」，單場轟下15分，比76人全隊板凳合計的11分還要多，幫助尼克以108：94擊敗76人，系列賽取得3比0的絕對聽牌優勢。
「地獄級」正負值！沙米特高效演出擊潰舊東家
今日比賽中，沙米特展現了極高的得分效率，出賽26分鐘，6投5中（含三分球5投4中），攻下全隊替補最高的15分。更令人驚艷的是他的場上影響力，單場正負值高達+20，位居兩隊所有球員之冠。
反觀76人隊，雖然先發主力拼盡全力，但替補席卻陷入嚴重的得分乾旱。整場比賽76人動用了多名板凳球員，合計卻僅貢獻11分。這種「板凳失能」的情況讓領先優勢在銜接階段迅速被抹平，連場邊觀賽的影星夏勒梅（Timothée Chalamet）都在沙米特投進關鍵三分時起身瘋狂慶祝。
人物側寫：誰是沙米特？
對於76人球迷來說，沙米特並不陌生。他在2018年選秀首輪第26順位正是在費城開啟職業生涯，新秀賽季就以優異的三分準頭打響名號。現年29歲的他，是一名標準的 「3D型」側翼射手，職業生涯流浪過快艇、籃網、太陽與巫師等隊，最終在尼克找到了屬於他的板凳角色。他以穩定的外線投射與積極的防守跑位著稱，是教練團在主力下場時最信任的火力輸出點。
系列賽0-3落後 76人板凳深度敲響警鐘
76人在這次系列賽中對主力的過度依賴已成致命傷。當尼克能從板凳端換上像沙米特這樣即插即用的得分手時，76人的板凳群如格蘭姆斯（Quentin Grimes）、卓蒙德（Andre Drummond）等人卻未能提供足夠支援。
目前76人已陷入0比3的絕境，歷史上從未有球隊能在這種情況下翻盤。若76人無法在接下來的第四戰中重新找回狀態，這賽季恐將在主場黯然落幕。
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今日比賽中，沙米特展現了極高的得分效率，出賽26分鐘，6投5中（含三分球5投4中），攻下全隊替補最高的15分。更令人驚艷的是他的場上影響力，單場正負值高達+20，位居兩隊所有球員之冠。
反觀76人隊，雖然先發主力拼盡全力，但替補席卻陷入嚴重的得分乾旱。整場比賽76人動用了多名板凳球員，合計卻僅貢獻11分。這種「板凳失能」的情況讓領先優勢在銜接階段迅速被抹平，連場邊觀賽的影星夏勒梅（Timothée Chalamet）都在沙米特投進關鍵三分時起身瘋狂慶祝。
人物側寫：誰是沙米特？
對於76人球迷來說，沙米特並不陌生。他在2018年選秀首輪第26順位正是在費城開啟職業生涯，新秀賽季就以優異的三分準頭打響名號。現年29歲的他，是一名標準的 「3D型」側翼射手，職業生涯流浪過快艇、籃網、太陽與巫師等隊，最終在尼克找到了屬於他的板凳角色。他以穩定的外線投射與積極的防守跑位著稱，是教練團在主力下場時最信任的火力輸出點。
系列賽0-3落後 76人板凳深度敲響警鐘
76人在這次系列賽中對主力的過度依賴已成致命傷。當尼克能從板凳端換上像沙米特這樣即插即用的得分手時，76人的板凳群如格蘭姆斯（Quentin Grimes）、卓蒙德（Andre Drummond）等人卻未能提供足夠支援。
目前76人已陷入0比3的絕境，歷史上從未有球隊能在這種情況下翻盤。若76人無法在接下來的第四戰中重新找回狀態，這賽季恐將在主場黯然落幕。
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