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多倫多藍鳥隊的日籍強打岡本和真在今（9）日主場對陣洛杉磯天使隊的比賽中表現出色。他不僅敲出關鍵的先發致勝安打，更在防守端展現美技，率領球隊以2：0完封對手，成功終止近期的一波4連敗。攻守俱佳的他，這一場比賽還在三壘防區攔截了天使強打「神鱒」楚奧特（Mike Trout）敲出的強勁平飛球，美技沒收一支可能的安打。今日岡本和真以「先發第4棒、三壘手」的身分上場。在雙方0：0平手的3局下半，藍鳥隊迎來1出局一、二壘有人的得分機會。面對曾在2022年投出無安打比賽的天使隊左投德托馬斯（Reid Detmers），岡本在兩好一壞的落後球數下，冷靜捕捉外角的變速球，擊出二遊間穿透的先發適時安打，幫助球隊取得1：0領先。這記安打也為他寫下了轉戰大聯盟後最長的連續7場比賽擊出安打以及連續10場上壘的紀錄。岡本賽後表示，不想連續兩次被同一個投手壓制，抱著「下次一定要打回來」的心情積極應戰。除了打擊建功，岡本和真在防守端同樣亮眼。他在比賽中精采攔截了天使隊球星楚奧特初速高達105.2英里的強勁平飛球，並順利策動雙殺。藍鳥隊先發投手西斯（Dylan Cease）今日主投7局無失分，展現強大宰制力。隨後球隊靠著完美的牛棚接力完成完封，這場勝利也讓藍鳥隊在主場觀眾面前重振旗鼓。贏球後，場邊進行了例行的英雄訪問。此時隊友小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）趁岡本不注意，從後方傾倒整桶紅色的冰冷運動飲料。被凍到跳起來的岡本讓主場球迷哄堂大笑，球團官方社群也發布影片調侃：「Big Oak（岡本的暱稱）似乎已經習慣這件事了」。目前岡本和真狀況極佳，打擊率來到2成52，並帶有10支全壘打，穩定發揮已成為藍鳥隊不可或缺的核心戰力。