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NBA東區季後賽底特律活塞昨戰107：97擊敗克里夫蘭騎士，系列戰取得2：0領先，賽後外媒《ClutchPoints》更公布數據，表示兩隊團隊薪資差距懸殊，騎士先發5人組合就將近1.6億美元，幾乎等於活塞全隊薪資（1.85億美元），但更高的薪資不確保勝利，騎士前2戰打完陷入落後局面，其中年薪高達4639萬美元（約合新台幣14.5億）、並列全隊最高的莫布利（Evan Mobley），低迷表現也成最大戰犯。騎士本季團隊薪資高達2.12億美元，高居全聯盟第一，先發5人薪資總額高達1.58億，反觀活塞球隊總薪資1.85億美元，僅排在聯盟第21位，代表騎士光是先發組合5人的薪水，只比活塞整隊少2700萬美元，差距顯而易見。但騎士客場2場打下來，雖然分別都只輸10分，但整體都陷入苦戰，尤其薪資排名全隊第3的哈登（James Harden）陷入嚴重低潮，2場合計出現11次失誤，場均得分剩下16分，命中率更僅3成出頭，只剩王牌米契爾（Donovan Mitchell）一人獨撐大局。另外，先發組重要禁區戰將莫布利，本季薪資4639萬美元並列全隊最高，但進攻端上幾乎無法給予騎士太多幫助，數據從例行賽18.2分、9籃板與3.6助攻，下滑到11.5分、5籃板與4.5助攻，若本季騎士仍無法在季後賽走得更遠，莫布利下季將突破5000萬美元年薪，也恐成為甩不掉的負擔。