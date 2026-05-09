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2026倫敦世界桌球團體錦標賽於今（9）日進入激烈的女團8強賽，由歐洲勁旅羅馬尼亞對決法國。羅馬尼亞女隊最終以總比分3：1逆轉擊敗法國隊，創下歷史首度闖進世錦賽女團四強的壯舉。然而，賽後球員因過於興奮集體跳上球桌慶祝，竟意外造成比賽設備故障，導致後續賽程被迫延後，場面一度相當尷尬。本場比賽雙方實力旗鼓相當，多局對決皆鏖戰至最後一刻才分出勝負。首戰羅馬尼亞選手迪亞克努（Adina Diaconu）與法國名將袁嘉楠苦戰五局，由袁嘉楠以3：2為法國隊先拔頭籌。第2場羅馬尼亞球星斯佐科斯（Bernadette Szocs）頂住壓力，同樣以3：2擊敗帕瓦德（Prithika Pavade）扳回一城。第3、4場羅馬尼亞隊乘勝追擊，先由德拉戈曼（Andreea Dragoman）以3：1取勝；G4斯佐科斯再度登場對戰袁嘉楠，雖首局告負，但最終以3：1成功逆轉，助球隊以總比分3比1擊敗法國，奪下四強門票。贏球後的羅馬尼亞隊員難掩狂喜，全隊5名成員竟紛紛跳上專業比賽球桌，在桌上又蹦又跳、相擁歡呼，向現場觀眾揮手致意。這份「瘋狂」的喜悅雖然戳中了許多老百姓的心，認為這是體育最真性情的一幕，但也引發了部分球迷關於「不尊重器材」與「違反規則」的批評。這場隨性的慶祝舉動直接導致了專業球台的平衡與平整度出現異常，無法達到後續賽事的標準。賽後多名工作人員不得不緊急出動，手持專業尺具進行校準與排查，修復過程耗時超過10分鐘，直接導致隨後登場的法國男團對巴西男團賽事被迫延後開賽。儘管羅馬尼亞姑娘們沉浸在晉級的喜悅中，但嚴峻的挑戰隨之而來。她們在半決賽將迎戰實力雄厚的中國女隊。面對冠軍大熱門中國女團，羅馬尼亞隊能否將氣勢延續為賽場上的競爭力，備受外界期待。