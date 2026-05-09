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波士頓塞爾提克在2026年季後賽首輪慘遭費城76人上演系列賽1比3落後的大逆轉，遺憾止步首輪。針對這場令人心碎的失利，前綠衫軍球員兼教練伊凡·透納（Evan Turner）近日在節目中發表了極具爭議的看法，他直言如果球隊雙核心的角色互換，結果將完全不同。在談到塞爾提克搶七大戰輸球的慘劇時，透納表示，如果當時受傷或缺陣的是杰倫·布朗（Jaylen Brown），而由傑森·塔圖姆（Jayson Tatum）全力領軍，塞爾提克不僅能守住領先，甚至能走得更遠。透納語出驚人地說道：「如果情況相反，我認為（塔圖姆和塞爾提克）本可以領跑東部，而且我覺得他們本可以在那場第七戰中勝出。」他認為塔圖姆具備更強的帶隊上限與戰場掌控力，足以改變系列賽被逆轉的宿命。在本賽季的季後賽首輪，塞爾提克曾一度取得領先優勢，卻被76人硬生生連追三場。在生死攸關的第七戰中，塞爾提克關鍵時刻全隊進攻當機，最終不敵76人，眼睜睜看著對手晉級次輪對戰尼克。這場敗仗讓波士頓陷入了巨大的輿論風暴，關於「雙探花」是否具備奪冠領袖特質的質疑聲再起。事實上，本賽季布朗表現極其出色，在塔圖姆因阿基里斯腱傷勢缺陣期間，布朗曾帶領球隊打出41勝21負的佳績，並一度高居MVP預測榜前列。然而，透納的言論顯然更看重塔圖姆的戰術核心地位。這番話隨即在網路上引發兩極反應，一派認為塔圖姆的關鍵球處理確實更穩定，「老大」地位無庸置疑；不過也有另一派球迷為布朗抱不平，認為布朗本季撐起球隊半邊天，不該在輸球後成為假設性的「代罪羔羊」。隨著史蒂芬斯（Brad Stevens）開始評估交易布朗的可行性，透納的這席話無疑為波士頓休賽期的「大地震」傳聞再添了一把火。