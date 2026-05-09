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效力於芝加哥小熊隊的強打鈴木誠也，在今（9）日客場對戰德州遊騎兵的比賽中展現驚人長打力。他在第4局敲出一發豪快的中外野2分砲，助球隊以7：1輕取對手。這場勝利不僅讓小熊隊勇奪今季第2度10連勝，更寫下大聯盟高懸數十年的歷史罕見紀錄。鈴木誠也2分彈 重擊152公里速球本場比賽鈴木誠也以先發第5棒、右外野手身分上陣。關鍵時刻發生在4局上半，當時小熊隊僅以1：0領先，鈴木在無人出局一壘有人的情況下，與對手先發右投羅克（Kumar Rocker）纏鬥至滿球數。鈴木隨後精準鎖定一顆時速152公里的伸卡球，將其轟往左中外野牛棚區。這發本季第7號全壘打飛距離長達419英呎（約127.7公尺），直接為球隊擴大領先至3比0，引發客場球迷騷動與社群媒體熱議。鈴木誠也賽後受訪時開心地表示：「現在打球真的很有趣，球隊不論從哪個棒次都能發動有效進攻，整體狀態非常好。」隨著此戰大勝，目前位居國聯中區龍頭的小熊隊不僅延續連勝氣勢，更創造多項驚人紀錄，這是小熊隊自1935年以來，睽違91年再度於單一球季達成兩次「10連勝（含）以上」的紀錄。在球季前40場比賽內達成兩次10連勝，更是大聯盟歷史上第5支完成此壯舉的球隊，前一次達成的是1955年的道奇隊。鈴木誠也雖然在今年3月的世界棒球經典賽（WBC）對陣委內瑞拉時受傷，導致大聯盟賽季開賽稍晚，但復出後手感持續加溫，在出賽25場比賽中已貢獻7支全壘打。去年他才剛創下日本右打者史上首位單季超過30轟（31轟）的壯舉，今年在小熊隊充滿化學效應的進攻氛圍下，有望續寫職業生涯新高峰。