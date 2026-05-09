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費城76人今（9）日在主場以94：108不敵紐約尼克，次輪系列賽大比分陷入0：3的絕路。賽後，76人當家球星恩比德（Joel Embiid）對本場比賽的罰球差距與吹罰尺度表示高度不滿，甚至意有所指地稱「紐約贏球是好事」。在今日的生死戰中，76人雖然迎來恩比德復出，但哨音的走向顯然令主隊感到沮喪。恩比德在賽後受訪時直言：「他們罰了32個球，我們只有16個。我們並非大量投射三分球的隊伍，我們會攻擊籃框、持球突破，但我不知道（為何罰球差這麼多）。」恩比德隨後更酸度爆表地表示：「我猜可能紐約贏球是好事吧。我們只能帶著不要犯規的心態去打球，要足夠聰明，不要讓自己處在會被對方利用的局面裡。」儘管恩比德對裁判頗有微詞，但他在場上的身體狀態顯然未達顛峰。隨隊記者Kyle Neubeck指出，恩比德在場上幾乎「完全動不了」，儘管精神可嘉，但在面對尼克不斷衝擊空間與籃板時，身體上已無法做出回應。對此，76人總教練納斯（Nick Nurse）給予核心高度評價：「我認為他已經傾其所有了，今晚他拼盡了全力，作為核心已做到極致。」納斯同時坦言，球隊在輪換與防守端出了問題，特別是第四節決定包夾布朗森（Jalen Brunson）時，反而讓對方連續三次得分。除了吹罰爭議，76人今日在籃板球的保護上也顯得無力。全場繳出17分、7助攻的馬克西（Tyrese Maxey）指出，尼克搶下了13個前場籃板，且大部分集中在下半場。納斯也那人尋味地批評球隊的中鋒防守失位嚴重，球員在卡位上缺乏先發制人的積極度。尼克球星唐斯（Karl-Anthony Towns）賽後則展現風度，表示與恩比德對決的經歷「非常棒」，並對恩比德的職業生涯成就表示欽佩。