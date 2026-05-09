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洛杉磯湖人昨戰107：125再度輸給奧克拉荷馬雷霆，湖人全隊包含總教練瑞迪克（JJ Redick）、詹姆斯（LeBron James）與里夫斯（Austin Reaves）皆發表不滿裁判尺度言論，隨隊記者馬卡茲（Arash Markazi）也在社群上發文，雖認為湖人輸給雷霆是陣容差距，但也認為裁判多次吹判實在太糟糕，昨戰湖人過程中多次向裁判提出抗議，全隊被吹判26次犯規，少於雷霆21次，3名主力里夫斯、海斯（Jaxson Hayes）與史馬特（Marcus Smart）都身揹5次犯規，雷霆則僅有卡魯索（Alex Caruso）4犯，其餘多人都是2-3次犯規。另外，里夫斯過程中也不滿向裁判咆哮，賽後更透露裁判對著他的臉大吼，讓他感覺沒有受到尊重，同樣成為昨戰賽後焦點。湖人隨隊記者馬卡茲稍早更新社交媒體，抱怨裁判尺度，但馬卡茲也強調，湖人就陣容上本來就打不贏雷霆，並非是判決結果導致。至於湖人主帥瑞迪克則於賽後提到，瑞迪克希望兩隊在同一個吹判尺度上，至於NBA傳奇球星諾威斯基（Dirk Nowitzki），客座擔任球評時，則給出不同觀點，「湖人通常才是那支總能在罰球大戰中勝出的球隊，所以現在這種情況，對他們來說可能有點新鮮，但這就是季後賽的一部分，你需要去跟裁判溝通，並為下一場比賽做好卡位與準備。」至於雷霆當家球星SGA，賽後則語帶禪意地表示：「籃球比賽並非每次都如你所願，關鍵在於你如何去調整比賽的方式。」除暗示湖人本身深度不足之外，也展現身為衛冕軍的穩定性。湖人、雷霆將於台灣時間明天5月10日早上8點30分再度交手，將回到洛杉磯主場進行，目前雷霆系列賽取得2：0領先。