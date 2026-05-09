效力於韓國職棒（KBO）韓華鷹隊台灣左投王彥程，今（9）日台灣時間13點00，先發交手LG雙子隊，目標本季第3勝。LG隊則是推出洋投齊利諾斯（Yonny Chirinos）應戰，此外LG隊經典賽國手孫周永今日回歸一軍，此役有機會登板，預計安排在齊利諾斯之後，對王彥程來說，此役可說是一場硬戰。《NOWnews》為讀者整理5月9日韓職SOOP線上免費直播資訊，以及賽前分析。
王彥程拚本季第3勝 第2度交手LG隊
王彥程目前在韓職出賽7場，拿下2勝2敗，共投38局，防禦率2.37，是目前韓華陣中表現最優異的先發投手，王彥程開季前2場奪下2連勝後，第3勝始終沒能如願到手，近期還吞下2敗。王彥程曾在4月22日交手LG雙子隊，主投5局失3分，被擊出6安含1轟，送出6次三振、3次保送、6 次三振，最終吞下敗投。
韓華隊目前以14勝20敗，勝率4成12，並列聯盟第8位，距離龍頭KT巫師隊有9場勝差。
LG隊推洋投齊利諾斯先發 經典賽國手孫周永待命
LG隊今日推出洋投齊利諾斯（Yonny Chirinos）應戰，齊利諾斯本季出賽4場，防禦率6.75，4月22日因手肘疼痛被下放二軍，經過休養今日回歸。此外經典賽國手孫周永也在今日回歸，將視情況安排在齊利諾斯後登板，孫周永去年繳出11勝6敗的成績，季前入選韓國隊，不過預賽結束後因手肘不適退賽，熱身賽雖回歸，但又遭遇腹斜肌受傷。
LG目前以22勝12敗、勝率6成47排名聯盟第2，昨日在延長賽11局以9：8驚險擊退韓華隊，距離龍頭寶座僅有1場的勝差。
📍韓華鷹 VS LG雙子隊對戰資訊：
比賽時間：13：00
比賽地點：大田棒球場
📍王彥程韓職先發免費直播：
線上、手機直播：SOOP樹譜直播
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王彥程目前在韓職出賽7場，拿下2勝2敗，共投38局，防禦率2.37，是目前韓華陣中表現最優異的先發投手，王彥程開季前2場奪下2連勝後，第3勝始終沒能如願到手，近期還吞下2敗。王彥程曾在4月22日交手LG雙子隊，主投5局失3分，被擊出6安含1轟，送出6次三振、3次保送、6 次三振，最終吞下敗投。
韓華隊目前以14勝20敗，勝率4成12，並列聯盟第8位，距離龍頭KT巫師隊有9場勝差。
LG隊推洋投齊利諾斯先發 經典賽國手孫周永待命
LG隊今日推出洋投齊利諾斯（Yonny Chirinos）應戰，齊利諾斯本季出賽4場，防禦率6.75，4月22日因手肘疼痛被下放二軍，經過休養今日回歸。此外經典賽國手孫周永也在今日回歸，將視情況安排在齊利諾斯後登板，孫周永去年繳出11勝6敗的成績，季前入選韓國隊，不過預賽結束後因手肘不適退賽，熱身賽雖回歸，但又遭遇腹斜肌受傷。
LG目前以22勝12敗、勝率6成47排名聯盟第2，昨日在延長賽11局以9：8驚險擊退韓華隊，距離龍頭寶座僅有1場的勝差。
📍韓華鷹 VS LG雙子隊對戰資訊：
比賽時間：13：00
比賽地點：大田棒球場
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