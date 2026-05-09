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NBA 西區準決賽戰火移師明尼蘇達，聖安東尼奧馬刺今（9）日在客場挑戰明尼蘇達灰狼。有別於上一場馬刺在主場狂勝38分的「血虐」戰況，回到主場的灰狼展現極強韌性。然而，馬刺超級新星文班亞馬（Victor Wembanyama）在關鍵第四節化身「外星人」，全場狂砍39分，最終帶領馬刺以115比108險勝灰狼，在系列賽取得2比1的領先優勢。灰狼當家球星「蟻人」愛德華茲（Anthony Edwards）揮別了上一場正負值-33的低迷表現，今日滿血復活，全場轟下全隊最高32分。開賽之初，灰狼手感一度冰冷，讓馬刺取得高達15分的領先，但灰狼隨即在主場球迷助威下快速回溫，首節打完僅以22比23落後1分。此後雙方陷入肉搏戰，半場結束時兩隊以51比51戰成平手。進入下半場後，馬刺團隊火力全開，三節打完取得7分領先。到了決勝第四節，灰狼數度發動反攻，將差距縮小至一個球權以內，但文班亞馬徹底接管比賽。他單節豪取16分，每當灰狼燃起反擊希望時，他便以精準的外線以及禁區破壞力澆熄火苗。文班亞馬全場展現統治級數據，繳出的恐怖成績單，讓灰狼禁區防線防不勝防。除了斑馬的驚人表現，馬刺全隊共有5人得分上雙，展現極其均衡的火力輸出。灰狼方面雖然表現不遑多讓，全隊共有6人得分上雙，但在關鍵時刻缺乏能與文班亞馬抗衡的終結能力，只能眼睜睜看著馬刺在客場帶走勝利。隨著馬刺搶下關鍵的G3，壓力再度回到灰狼身上。如何在接下來的比賽限制住「外星人」文班亞馬的發揮，將是灰狼能否守住主場並延長戰線的唯一關鍵。