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NBA美國職籃（National Basketball Association）西區次輪第三戰今日移師明尼蘇達舉行，聖安東尼奧馬刺在當家球星文班亞馬（Victor Wembanyama）展現統治級數據的帶領下，最終以115：108擊敗明尼蘇達灰狼。文班亞馬此役不僅刷新多項個人季後賽紀錄，更成為聯盟史上第四位能在季後賽單場砍下「35分、15籃板、5阻攻」的球員，比肩歐尼爾、歐拉朱萬與賈霸等名人堂傳奇中鋒。文班亞馬今日出賽37分鐘，進攻端極具效率，全場18投13中（三分球5中3），外加罰球12中10，狂砍39分、15籃板、5阻攻與1抄截。根據紀錄統計，文班亞馬憑藉此戰表現寫下多項神蹟，文班亞馬成為繼歐尼爾（Shaquille O'Neal）、歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon）與賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）之後，NBA歷史上第四位在季後賽單場達成「35分+15籃板+5阻攻」的球員。文班亞馬也是NBA季後賽歷史上，首位在生涯前7場季後賽中，場均貢獻至少「15分、5阻攻」的球員。此役這不僅是他季後賽生涯首次完成「30+10」數據，39分也創下其季後賽生涯單場最高得分紀錄。本場比賽森林狼球星愛德華茲（Anthony Edwards）重回首發陣容。首節開局馬刺打出18：3的夢幻攻勢，一度取得15分領先，但愛德華茲隨即反擊，單節獨得13分並投進壓哨三分，助灰狼首節結束追至僅1分差。雙方次節持續拉鋸，上半場戰成51-51平手。易邊再戰，文班亞馬在外線開火引領攻勢，雖然馬刺新秀卡斯爾（Stephon Castle）與麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）一度發生衝突各吃一記技術犯規，但馬刺三節打完仍保有7分領先。末節關鍵時刻，即便文班亞馬身背5次犯規，他仍連投帶罰包攬球隊前9分，最終馬刺守住領先果實，以115：108客場取勝，系列賽取得2-1領先。馬刺隊，這一場比賽除了文班亞馬39分15籃板5阻攻，主控福克斯（De'Aaron Fox）17分5助攻，卡斯特13分12助攻，瓦塞尔（Devin Vassell）13分。灰狼隊方面，當家球星愛德華茲32分14籃板6助攻，里德（Naz Reid）18分9籃板，麥克丹尼爾斯17分7籃板。