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▲姆巴佩作為當代球壇第一人，本屆將率領法國持續挑戰金盃。（圖／美聯社／達志影像）

▲梅西（Lionel Messi）轉戰北美後，持續累積歷史定位，本屆預計將是他生涯最後一次出戰世界盃。（圖／美聯社／達志影像）

▲年僅18歲的西班牙神童耶馬（Lamine Yamal），生涯首次出戰世界盃。（圖／美聯社／達志影像）

▲久保建英（左）是日本最具破壞力的前鋒，多年西甲經驗，成就出它靈活盤帶能力，甚至被譽為日本梅西。（圖／美聯社／達志影像）

2026年美加墨世界盃即將於下月12日到來，這屆賽事不僅是傳統強權的角逐，更是足壇新舊勢力交替的關鍵時刻，梅西（Lionel Messi）、C羅納度（Cristiano Ronaldo）都將是生涯最後一次參戰，《NOWnews》為您整理2026世足賽最值得關注的10大球星，其中孫興慜、久保建英為亞洲球星代表，當代巨星姆巴佩無懸念位列第一。27歲的姆巴佩正處於體能與經驗的絕對巔峰，身為法國隊長，他在2022年上屆決賽上演帽子戲法卻以3：3平手進入罰球大戰，最終遺憾落敗，這屆他對大力神盃的渴求比任何人都強烈，整體實力也被公認為當今足壇第一人。本屆將是近年「進球機器」的世足處女秀，挪威終於突圍進入正賽，全世界都想看看他在資格賽、以及俱樂部上恐怖的得分效率，能否在最高殿堂同樣展現統治力。儘管已步入職業生涯暮年，梅西在邁阿密（美加墨主場之一）依然擁有強大影響力，他已轉化為球隊的「大腦」，目標是帶領阿根廷達成史無前例的衛冕，本屆也預計將是梅西生涯最後一次出戰世界盃。22歲就擁有超齡的領袖氣場，是當今最強的全能中場（Box-to-Box），貝林漢姆將是英格蘭能否爭冠的最關鍵拼圖，也是證明自己指揮進攻大局的最佳時刻。維尼修斯正式接下內馬爾在巴西當家球星的頭銜，他是目前世界上1對1突破能力最強的球員之一，其森巴舞步般的邊路爆破，將是巴西爭奪「六冠」夢想的核心。2026年也僅18歲的超級神童，目前已經是西班牙隊前場的靈魂，他的技術細膩、盤帶帶有梅西年輕時的影子，是本屆最受期待的超新星。曾經的無敵之師，德國隊重返榮耀的希望所在，現年23歲的穆夏拉具備頂級的空間創造力與控球技術，球風兼具英式的靈活與德式的嚴謹，為德國注入一股不同以往的活水。英格蘭隊史進球王，經驗豐富且具有穩定終結能力，現年32歲仍處在當打之年，本屆可能是他衝擊大賽獎盃的最佳機會。作為亞洲球員的最高標竿，孫興慜去年轉戰北美賽場後獲得極高人氣，本屆也將在此譜寫個人紀錄，他的遠射與反擊速度，依然會是世界盃上對手的惡夢。亞洲新生代技術型球員的代表，甚至被譽為日本梅西，久保建英在西甲磨練出的組織能力與傳遞配合，將帶領日本這支「亞洲黑馬」再次衝擊世界。