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奇招一：極限縮小輪換 康利被棄用

馬刺破解之道

奇招二：上半場小陣容針對文班亞馬

馬刺破解之道

▲馬刺主帥強森拒絕保守，即便文班亞馬身背5次犯規，依然堅持讓他留在場上掌控比賽。（圖／取自聖安東尼奧馬刺 X）

奇招三：血拼前場籃板、擋拆夾擊持球者妨礙出球

馬刺破解之道

▲愛德華茲盡力了，他和文班亞馬的對決確實好看。（圖／取自明尼蘇達灰狼 X）

在剛剛結束的西區準決賽第三戰（G3）中，聖安東尼奧馬刺以115：108客場拔狼，系列賽取得2：1領先。這場比賽可說是季後賽開打至今最好看的一場，兩隊狀元文班亞馬（Victor Wembanyama）和愛德華茲（Anthony Edwards）互相比拚，兩人都有老牌球星的靈魂，不會在場上不斷要犯規，灰狼戰術大師芬奇（Chris Finch）堪稱棋逢對手，祭出了一連串教科書般的變陣，試圖困住馬刺的戰術核心。然而，最終文班亞馬仍證明自己被認為是下個世代NBA門面是有原因的。以下為本場比賽灰狼祭出的三大奇招，以及馬刺與文班亞馬是如何破解的深度分析。芬奇大師此役展現了壯士斷腕的決心，他大膽將老將康利（Mike Conley）的出賽時間壓縮至僅4分鐘，改由體能更出眾的多森姆（Ayo Dosunmu）直接先發。全場灰狼僅採用「7人輪轉」，意圖以最強硬的防守對抗與無限換防限制馬刺的快攻。灰狼如此的確強化了場上的對抗，運動能力和速度也有所加強，馬刺的進攻端也的確受到影響，因為沒有可打點的對象。然而文班亞馬證明了他在場上的存在，對所有人都是「錯位」，重點只在於球隊能否幫他取得終結位置。也不得不誇讚馬刺主帥強森（Mitch Johnson）確實機靈，臨場調整有水準，關鍵時刻知道灰狼會夾文班亞馬，因此讓外線球員幫他做反向掩護，對手不想換防，戈貝爾曼了一步，就完成守不到有身高優勢的斑馬了。這一招金塊隊也用過，但文班亞馬比起約基奇，身高壓迫更強。：即便面對灰狼「7武士」拼到彈盡糧絕的防守壓力，馬刺年輕軍團展現了驚人的心理素質。尤其是新秀卡斯爾（Stephon Castle）在關鍵時刻毫不怯場，全場送出12次助攻，穩住了球隊的進攻組織。為了規避文班亞馬在籃下的威懾力，灰狼上半場嘗試以小陣容應對，讓戈貝爾（Rudy Gobert）對位馬刺替補中鋒科內特（Luke Kornet），試圖拉開空間並針對文班亞馬的出場時間進行戰術佈防。：馬刺主帥強森拒絕保守，即便文班亞馬身背5次犯規，依然堅持讓他留在場上掌控比賽。文班亞馬在末節接管比賽，單節轟下16分，佔球隊末節總得分的55%。並且今天馬刺也變招，先發直接小球出戰，尚帕尼（Julian Champagnie）打到四號位，讓灰狼的針對無用武之地，科內特今天替補只打了11分鐘。灰狼此役搶下多達15個進攻籃板，並在愛德華茲（Anthony Edwards）狂砍32分14籃板的帶動下，數次在落後兩位數的情況下死咬比分。灰狼末節擋拆採取激進的前壓策略，利用高大鋒線讓持球者沒有傳球路線直接餵球給文班亞馬，這一招取得一定成果。：文班亞馬展現了攻防兩端統治力。這一招馬刺確實沒有太好的應對方式，因為他們的外線並沒有一名絕對球星。但文班亞馬可以利用自己的防守影響力，幫助球隊多打攻防轉換，今天快攻得分馬刺13：7領先，文班亞馬在防守端限制灰狼球員時，對手21投僅4中，甚至個人阻攻數（5次）超過了對手被他防守時的進球數。於是馬刺可以避免一些陣地戰，打出高節奏籃球。儘管灰狼首發擁有高達344場的季後賽經驗，遠超馬刺首發的46場，但戰局壓力如今已全數倒向灰狼。馬刺不僅客場搶走主場優勢，文班亞馬更以「39分、15籃板、5阻攻」的歷史數據，正式加入歐尼爾（Shaquille O'Neal）、歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon）與賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）的傳奇行列。誠如灰狼主帥芬奇所言，這支馬刺已經不再是那個會怯場的青年軍。隨著馬刺隊史在2：1領先時高達22勝7負的晉級概率，灰狼若想在下週一的G4續命，恐需更極端的戰術調整。