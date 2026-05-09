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▲徐若熙開季前2戰僅失1分，但最近2場先發都失掉7分，目前在二軍進行調整。（圖／記者林柏年攝）

效力日本職棒（NPB）福岡軟銀鷹隊「龍之子」徐若熙，5月4日先發對埼玉西武獅隊僅投4局就失掉7分，連續2場比賽遭到重擊，目前正在二軍調整狀態。過去曾有旅日經驗的富邦悍將張奕昨（8）日受訪時表示，日職轉播鏡頭幾乎是360度加上情蒐人員充足，選手小動作很快就會被掌握，但徐若熙是否為動作遭破解，張奕無法斷定，僅表示「有可能但不是一定」。身為過來人，張奕能體會許若熙的低落情緒，「已經去了日本，就當成是修練，讓自己的心情轉變，重新調整一次，從練習中突破自己的能力，要相信自己。」徐若熙日前遭西武隊KO，僅投4局就狂失7分，目前正在二軍調整，徐若熙投球動作有沒有被破解也成為熱議。曾有旅日經驗的張奕認為「有可能但不是一定」，「被破解的話，『可能有、也可能沒有』。被打那麼多支安打、得分，一定是有原因，還有一些外在因素，像是運氣，可能被裁判好球帶影響，或是2壞球後不得不投直球，讓對手比較好掌握擊球。」不過張奕點出日職情蒐的設備相當完善，光是轉播鏡頭就幾乎是360度，「日職攝影機上下左右都有，全方位看得到投手動作，所以情蒐組可能就會從那邊開始看小動作，像速球什麼動作、曲球什麼動作，會合在一起去做對比。」張奕表示，中職比賽攝影機可能10支（例行賽大多為8支），但日職可能有20至30支攝影機，更不用說美國職棒。至於情蒐人員配置，張奕透露，過去效力歐力士隊時期，情蒐人員約10至15人，「會分配誰負責觀察哪一隊，我覺得人數越多，可能情蒐會越細，選手也會針對下個對戰，去做情境模擬，所以小細節可能很快會被掌握，就看選手如何克服。」張奕分享，若以自己投手的角度，情蒐會分析對方打者最近幾場的攻擊熱區在哪，「如果是內角球是熱區，那他外角高或低，擊球率沒那麼高，我們就盡量去攻他打不好的地方。」不過張奕也說，雖然都有情蒐，但仍需要看當天的狀況，「先發投手對決前2輪，我們後援就大概知道打者的狀況如何，再去做臨場的應變，當下的感覺還是最重要。」張奕說，有看徐若熙對西武隊的那場比賽，能體會徐若熙退場後低落的心情，「因為我在日本也是有過這樣，被打爆就直接下二軍，不知道要怎麼面對那個情緒，那下次機會什麼時候來也不知道。」張奕表示，徐若熙是洋將身份，可能很快還會有機會，但當時他是本土身份，排序會比較後面。張奕以過來人的身份給出建議，「已經去了日本，就當成是修練，讓自己的心情轉變，重新調整一次，從練習中突破自己的能力，要相信自己。」張奕直言，雖然過程會很痛苦，但如果撐過，會非常有成就感。張奕認為情緒低落、落淚人之常情，「我覺得每個人都會（獨自落淚），不只是棒球選手，不管各行各業遇到挫折時，一定都會一個人想要默默發洩。這是一種情緒，因為情緒不能憋著，憋的話反而會痛苦，該哭的時候就哭。」