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洛杉磯道奇隊今（9）日在主場迎戰東區龍頭亞特蘭大勇士隊，展開眾所矚目的強權對決。道奇隊憑藉大谷翔平的勝利打點安打以及弗里曼（Freddie Freeman）對戰老東家的全壘打，最終以3：1擊退勇士，取得系列賽首勝。大谷翔平今日擔任先發第1棒指定打擊，全場打滿整場。面對勇士隊派出2024年賽揚獎得主、本季狀態極佳且已奪下6勝的強力左投塞爾（Chris Sale），大谷前兩打席分別吞下三振與擊出游擊滾地球，一度陷入苦戰。關鍵時刻出現在第5局下半，當時雙方戰成1：1平手，兩出局二壘有人。大谷翔平瞄準一顆竄入內角球帶的伸卡球，果斷揮擊並成功穿越一、二壘間，送回超前的勝利打點。這也是大谷連續第2場比賽貢獻適時安打，展現優異的復調手感。第6局下半，道奇強打弗里曼面對老東家毫不留情，轟出一記右外野方向的陽春全壘打（本季第4號），將比分擴大至3：1。道奇隊先發右投希漢（Emmet Sheehan）今日主投近5局僅失1分，表現中規中矩。道奇領先後，堅強的牛棚戰力成為守住勝果的關鍵。赫特（Kyle Hurt）：於第6局接手，化解無人出局一、二壘有人的失分危機。史都華（Brock Stewart）第8局再度解決得點圈有人的威脅，成功封鎖勇士反撲火力和關鍵打者萊里（A. Riley。史考特（Tanner Scott）第9局以俐落的三上三下完成關門，奪下本季第3次救援成功。