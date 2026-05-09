我是廣告 請繼續往下閱讀

聖安東尼奧馬刺隊今（9）日在季後賽次輪第三戰以115：108力克明尼蘇達灰狼，系列賽取得2：1領先。當家球星文班亞馬（Victor Wembanyama）此役展現歷史級統治力，賽後更霸氣宣告自己正是為了季後賽這樣的高強度大場面而生。美媒賽後也誇讚，以文班亞馬的年齡和他展現出來的天賦以及心態來說，真的有機會衝擊史上最佳（GOAT）。文班亞馬今日出戰37分鐘，即便身背5次犯規，仍展現極高效率，全場18投13中（命中率高達72.2%），狂砍39分、15籃板、5阻攻、1助攻與1抄截。根據官方數據統計，文班亞馬此戰寫下多項驚人紀錄，他成為NBA季後賽歷史上第四位單場砍下「35分、15籃板、5阻攻」的球員，加入歐尼爾（Shaquille O'Neal）、歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon）與賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）的行列。他以72.2%的命中率達成此數據，超越傳奇賈霸（64.3%），成為史上達成此門檻效率最高的球員。此外，他在第四節獨得16分，佔馬刺全隊單節得分（29分）的55%，同時也刷新其季後賽生涯單節得分新高。賽後，文班亞馬在接受採訪時難掩興奮之情，他表示：「自從進入聯盟以來，我一直在等這一刻。我熱愛高強度的比賽，我天生就是幹這個的，我就是為大場面而生的人。」對於馬刺這支年輕球隊缺乏季後賽經驗的質疑，文班亞馬冷酷地回應：「我們確實沒有經驗，但我們根本不在乎。」他指出，身處充滿敵意的客場環境，反而會倒逼球隊提升競技水準，更加堅守自身的比賽節奏。文班亞馬的驚人表現也引發美國媒體的高度評價。記者William Lou在社群媒體上直言：「文班真的有機會成為GOAT（史上最強）。他擁有一切身體天賦，同時具備精英級的心態。」隊友福克斯（De'Aaron Fox）也對這位年輕領袖推崇備至，表示：「我們正在見證偉大。他知道對手會給他上身體對抗，但他挺過來了，從不抱怨。」文班亞馬也透露，總教練波波維奇（Gregg Popovich）每天賽前賽後都會與他交流，著重叮囑他要穩住節奏、紮實打球，切勿急於求成。