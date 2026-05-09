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聖安東尼奧馬刺今（9）日以115：108擊敗明尼蘇達灰狼，系列賽取得2：1領先。其中文班亞馬（Victor Wembanyama）個人狂砍39分、15籃板、5阻攻、1助攻與1抄截。賽後他揭露了自己能迅速適應季後賽高強度的祕訣，原來即便傳奇教頭波波維奇（Gregg Popovich）已退居幕後，至今還是每天與他一對一指點迷津。在這個系列賽中，文班亞馬展現了讓人窒息的防守威懾力與不斷進化的進攻手段。在第三戰擊敗強敵灰狼後，原本系列賽先吞一敗的馬刺隊奪回系列賽主動權。雖然波波維奇在2025年正式卸下教鞭、轉任球團總裁，但他在文班亞馬心中的導師地位無可取代。文班亞馬在賽後受訪時，大方分享了他與這位傳奇教父之間緊密的聯繫。「我每天在賽前和賽後都會和波波教練通話，」文班亞馬透露。即便波波維奇已經不坐在板凳席上，但他的聲音依然是文班亞馬發展道路上最具影響力的指引。文班亞馬說，波波維奇目前對他最核心的叮嚀就是細節：「他一直強調要我保持耐心、善用雙腳起跳，而且絕對不要打得太過倉促。」這種來自傳奇的心理建設，讓年僅22歲的他能在季後賽的窒息壓力下，依然能夠維持冷靜的判斷。文班亞馬今日在客場展現極致統治力，即便陷入犯規麻煩，依舊出賽37分鐘，以恐怖的18投13中命中率轟下39分、15籃板及5阻攻。這份數據讓他正式加入歐尼爾（Shaquille O'Neal）、歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon）與賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）的神獸俱樂部。更驚人的是，文班亞馬以超過7成的命中率達標，打破了傳奇球星賈霸保持的紀錄，成為史上達成此數據最有效率的球員。他在第四節更是隻手遮天，單節狂灌16分，一人承包了馬刺超過55%的進攻火力，完全摧毀灰狼防線。面對季後賽的高壓環境，文班亞馬賽後霸氣外露，他興奮地表示：「我一直在等這一刻！我熱愛高強度的對抗，我天生就是幹這個的，我就是為大場面而生的男人。」