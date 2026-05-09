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中華職棒樂天桃猿昨（8）日回到大本營桃園球場展開與統一7-ELEVEn獅的3連戰，有網友在PTT、threads發文表示，昨日在球場美食街購買「涼太炒泡麵」，吃到一半卻吃到OK蹦，「還有疑似綠色藥膏的東西，真的會吐，幸好目前身體還沒狀況。」針對網友發文，涼太炒泡麵負責人與桃猿球團今（9）日皆做出回應，除了道歉與全面檢討，涼太炒泡麵將停業兩日，進行全面清潔與員工再訓練。桃猿昨日靠著馬傑森的代打建功，以2：1氣走獅隊，終止近期的4連敗。不過賽後有網友在PTT、threads發文「桃園球場炒泡麵裡面吃到OK蹦」，原Po表示，買了樂天球場的「涼太炒泡麵」，吃到一半居然吃到OK蹦，「還有疑似綠色藥膏的東西，真的會吐，幸好目前身體還沒狀況。」原Po指出，已通報1999與球團人員，也收到店家退費。針對球迷發文吃到異物，涼太炒泡麵負責人在threads發文回應，「因本店作業上的疏忽，新進員工不慎將異物掉入餐點中，造成顧客的不舒服與擔憂，我們內心非常自責，也在此誠摯向當事顧客以及所有支持我們的朋友深深致歉。」負責人說，「一直以來，大家對我們的信任與支持，我們都非常珍惜，而這次事件也讓我們深刻警惕，任何小細節都不應被忽略。負責人進一步指出，團隊已第一時間進行全面檢討與改善，停業一日（球團回應兩日）加強現場衛生管理作業流程與員工訓練，避免類似情況再次發生，「對於後續相關事宜，我們一定會以負責任的態度妥善處理，也懇請大家給我們改進與彌補的機會。再次向大家說聲對不起，也感謝每一位願意提醒與包容我們的顧客。」桃猿球團則回應，針對球場內飲食攤位發生之衛生管理缺失一事，球團已接獲相關通報，「品牌攤位已與當事顧客進行溝通，積極處理並致上誠摯歉意，同時停業兩日進行清潔與員工再訓練。」桃猿球團對於此次事件深感抱歉，「球團方面高度重視此次事件，並已與美食營運單位密切合作，全面檢視各攤位之管理措施，嚴格落實衛生規範與巡管，並重申強制規定所有人員配戴口罩及手套，以確保食品安全，並全力防範類似事件再次發生。」