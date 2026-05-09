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聖地牙哥教士今（9）日在主場迎戰聖路易紅雀，原本前4局雙方僵持不下的投手戰，卻在5局上因教士明星右外野手小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）的一次「災難級」守備徹底失控。紅雀趁勢單局狂攻6分大局，最終教士打線全場僅敲出零星1安，以0比6慘遭紅雀完封。不過本場比賽教士也不是毫無收穫，日籍投手松井裕樹本賽季初登板便繳出2.2局無責失分的優異表現，無疑是對教士牛棚注入一劑強心針。5局上半，紅雀進攻火熱，透過連續安打與保送在1出局後攻佔滿壘。隨後大物新秀威瑟霍特（JJ Wetherholt）擊出右外野方向安打，這球本該只是單純的失分，不料曾獲金手套肯定的小塔提斯竟發生嚴重的漏球失誤，球一路滾往後方。這一致命失誤不僅讓壘上三名跑者全部輕鬆回壘，連擊球員威瑟霍特都一路狂奔回到本壘。紅雀靠著這球「意外的場內滿貫砲」一舉灌進4分，也讓全場的教士球迷一片譁然。在1出局滿壘的混亂局面下，教士緊急換上日籍左投松井裕樹救援，這也是他本賽季的初次登板。松井雖然上場後被戈爾曼（Nolan Gorman）敲安，並因犧牲打再掉2分，但由於壘上跑者的責任歸屬為前一任投手，加上受失誤影響，這單局累積的6分皆與松井無關。松井裕樹隨後穩住陣腳，總計投了。雖然教士最終未能翻盤，但松井完成任務且紅雀此役不僅靠對手失誤獲勝，投手群表現更是無懈可擊。先發投手麥格里維（Michael McGreevy）領銜與後續兩位牛棚投手聯手封鎖，整場比賽僅讓教士打線擊出。在投手群壓制與小塔提斯的助攻下，紅雀順利以6比0帶走勝利。