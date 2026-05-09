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NBA西區次輪第三戰，明尼蘇達灰狼在主場以108：115不敵聖安東尼奧馬刺，系列賽陷入1：2落後。儘管當家球星愛德華茲（Anthony Edwards）狂砍32分、14籃板的兩雙數據，仍難挽頹勢。然而，賽後的焦點卻落在灰狼總教練芬奇（Chris Finch）與裁判「托尼兄弟」托尼·布拉德斯（Tony Brothers）的激烈衝突上。灰狼主帥芬奇在賽後記者會上對裁判表達了極度不滿，他直指裁判的表現完全缺乏職業素養。芬奇透露，在比賽關鍵時刻他早已喊出暫停，並向裁判示意要求拿回時間，但裁判顯然聽到了卻未予理會，導致比賽繼續進行並險些造成失誤。芬奇更進一步指責裁判布拉德斯隨後情緒失控：「當我詢問接球位置時，他竟然對著我大聲吼叫，這行為完全不專業」。對此，全場出賽40分鐘的愛德華茲則表示，球員在場上並沒有看到或聽到教練與裁判之間的具體衝突細節。撇開裁判爭議，芬奇也對球隊在第四節的崩盤進行了檢討。他指出，失利的主因在於「戰術執行失誤」，包括中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）在掩護後的防守選擇不當導致對方投進三分，以及防守擋拆時過度收縮協防，導致底角漏出空檔。此外，芬奇也稱讚了板凳球員香農（Terrence Shannon Jr.）在追分階段的表現。香農此役出賽28分鐘攻下5分，芬奇坦言：「他打得非常出色，或許我應該在最後時刻更多地使用他，為愛德華茲身邊增加持球點」。針對芬奇賽後的激進言論，美國媒體記者布雷特·西格爾（Brett Siegel）隨即發文反擊，痛批各隊教練不應在每場季後賽後都拿裁判當擋箭牌。西格爾指出，這已經是連續第7天有教練在賽後辱罵裁判是垃圾。西格爾直言：「裁判可能確實表現不佳，但教練必須學會接受並做出調整。判罰本來就會影響每一場季後賽，這並不是什麼新鮮事」。隨著系列賽進入白熱化，灰狼如何在下週一的第四戰找回專注度，將是球隊續命的關鍵。