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聖安東尼奧馬刺隊今（9）日在季後賽次輪第三戰以115：108擊敗明尼蘇達灰狼，系列賽取得2：1領先。當家球星文班亞馬（Victor Wembanyama）此役狂轟39分、15籃板並送出5次阻攻，賽後他透露，關鍵第四節的精彩表現，歸功於傳奇球星歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon）與總教練波波維奇（Gregg Popovich）的秘密特訓。文班亞馬今日全場18投13中，命中率驚人。他在第四節獨得16分，刷新個人季後賽單節得分紀錄。賽後談到躋身歐尼爾（Shaquille O'Neal）、歐拉朱萬與賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）等傳奇內線行列時，文班亞馬感性表示能與前輩並肩感覺很棒。他更透露：「末節我用上了不少歐拉朱萬教我的技巧，特別是面對戈貝爾（Rudy Gobert）時的轉身後仰跳投。」這記「夢幻腳步」的運用，讓灰狼防線即便擁有最佳防守球員也束手無策。除了傳奇球星的腳步，文班亞馬也分享了總教練波波維奇對他的指導。他表示每天都會與波總交流，後者強調進攻時必須保持耐心，「他叮囑我雙腳站穩再發起進攻，不要操之過急，因為那正是對手希望我做的。」這種「定海神針」般的冷靜心態，讓文班亞馬在身體對抗激烈的關鍵時刻依然能穩住局面。他霸氣宣告自己天生為大場面而生：「自從進入聯盟以來，我一直都在等待經歷這些高風險的比賽，我愛這種感覺勝過一切。」灰狼球星愛德華茲（Anthony Edwards）今日空砍32分、14籃板，賽後對文班亞馬的防守威懾力感到無奈。他表示：「他在場上有著7英呎6英吋的身高，佔據了極大空間。在油漆區他簡直無處不在，我們只能想辦法找尋他周圍的空位球員。」前NBA球員特里斯坦·湯普森（Tristan Thompson）也盛讚文班亞馬是現役聯盟第一內線，甚至是歐尼爾巔峰後最強大的內線球員，認為世人正親眼見證傳奇誕生。文班亞馬也特別讚揚了隊友福克斯（De'Aaron Fox）的領導力，認為福克斯在自己休息時能完美穩住局面。儘管馬刺陣容年輕，但文班亞馬強調：「我們確實沒有經驗，但我們不在乎。只要發揮天賦與深度，並保持今晚般的穩定性，我們就能登頂。」