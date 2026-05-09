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▲大谷如此神速離場是為了避開道奇體育場周邊慣有的交通大塞車，這也是他維持體能與作息高度自律的表現。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯道奇隊今（9）日在主場以3：1擊敗目前全大聯盟勝率最高的亞特蘭大勇士隊，順利奪下2連勝。當家球星大谷翔平擺脫日前低潮，面對2024年賽揚獎得主、強投塞爾（Chris Sale）敲出價值連城的決勝適時安打，獲得總教練羅伯斯（Dave Roberts）高度讚賞，直言大谷已重回「絕佳狀態」。今日比賽前段雙方陷入投手戰。大谷翔平前兩打席分別吞下見逃三振與擊出游擊滾地球。然而在5局下2出局二壘有人的關鍵時刻，大谷頂住壓力，鎖定塞爾一顆時速約156公里的內角低迷伸卡球，擊出時速高達159.3公里的強勁安打，送回二壘跑者打破平手僵局，成為此役的勝利打點。這也是大谷翔平連續2場比賽貢獻打點，展現出明顯的復甦跡象。羅伯斯總教練賽後興奮地表示：「塞爾對左打和右打都是非常強悍的投手，翔平能打出這支關鍵一擊真的很棒。我認為翔平正處於非常好的狀態，對於明天的比賽我也非常有信心。」有趣的是，雖然敲出致勝一擊並幫助球隊將勝差拉開至雙位數（貯金10），大谷翔平在賽後慶祝完畢後，僅花了13分鐘就離開球場俱樂部返家。根據外媒報導，大谷如此神速離場是為了避開道奇體育場周邊慣有的交通大塞車，這也是他維持體能與作息高度自律的表現。他不沉溺於勝利的餘韻，而是迅速調整心情準備隔日的戰事，展現出職業球員的極致專業。道奇隊此役不僅打擊有建樹，先發投手與5名後援投手組成的防線更成功封鎖勇士火力。羅伯斯教頭點評這場比賽：「今晚就像是典型的10月季後賽。在一場精彩的投手戰中，我們掌握了微小的空隙，以最有限的得分守住勝利。」