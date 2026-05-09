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▲在10公里競賽組部分，男子組由來自法國、已連續三年參加本賽事的林小安，以36分59秒拿下男子組第一名。（圖／奧會提供）

▲張雨惟分享，自己先前僅參加過5.5公里賽事，這次挑戰更長距離，雖然是帶傷上陣，但仍堅持完賽並成功奪冠。談到得獎心情，她笑說：「其實蠻開心的，也有點意外。」（圖／奧會提供）

中華奧林匹克委員會主辦之年度全民運動盛事「2026國際奧林匹克路跑」，今（9）日於新北市板橋浮洲橋下堤外自行車道盛大登場。本屆賽事以「為亞運選手加油」為主軸，號召全民以實際行動迎接今年9月即將登場的「2026愛知名古屋亞運」，吸引眾多跑者與民眾熱情參與，現場氣氛熱烈。本次活動更邀請到亞洲奧林匹克理事會以及日本愛知名古屋亞運籌備會貴賓出席本次活動，一同共襄盛舉、支持本次的路跑活動。今年奧林匹克路跑於5月舉辦，考量天氣因素，規劃10公里挑戰組與3公里亞運FUN RUN組，活動於清晨7時20分鳴槍起跑，近千名跑者在倒數聲中同步出發，沿著河濱賽道奔馳，展現全民運動的活力與熱情。中華奧會蔡家福主席表示：「奧林匹克精神不僅存在於國際競技場上，更應落實於全民日常生活之中。本次透過路跑活動，鼓勵民眾以最簡單的方式參與運動，同時為即將出征亞運的中華隊選手加油打氣。每一位參與的跑者，都是支持臺灣體育的重要力量。」亞奧會媒體與轉播主任周健表示：「舉辦FUN RUN是OCA去年開始的計劃，感謝中華奧會主辦，也很高興看到臺灣透過奧林匹克路跑結合亞運推廣與全民運動，讓更多民眾以運動方式參與亞運氛圍。」而愛知名古屋亞運籌備會代理秘書長中森康弘在致詞中提及：「愛知名古屋亞運以『IMAGINE ONE ASIA』為核心理念，這次來參與亞運FUN RUN除了宣傳今年的亞運賽事，也期望透過運動凝聚亞洲團結願景，營造充滿活力與節慶氛圍。」本屆賽事另一大亮點，是將賽道轉化為「中華隊國手陪跑賽道」，於沿途設置專屬公里數牌，結合歷屆奧運與亞運中華隊代表選手的經典事蹟與運動精神，讓跑者在每一公里前進的同時，彷彿與國手並肩前行。從舉重女神郭婞淳、羽球好手周天成、亞洲貓王唐嘉鴻，到柔道男神楊勇緯、射箭國手雷千瑩、射擊選手吳佳穎，以及桌球林昀儒等代表性選手，每一面公里數牌皆呈現選手生涯重要里程碑與激勵語錄，將運動精神具體化為跑者的前進動力。在10公里競賽組部分，男子組由來自法國、已連續三年參加本賽事的林小安，以36分59秒拿下男子組第一名。他表示，因為賽事離家近、開賽時間適中，因此每年都相當期待參加。不過這次賽前其實狀況並不理想，林小安透露自己本週都在倫敦，直到前一天早上才返台，身體仍在調整時差，加上返台後立刻投入工作，這幾天睡眠時間僅約6、7小時。「5K過後其實有點爆掉，但身體狀況還算可以。」林小安坦言這次並未跑出理想狀態，但仍很開心能夠守住第一名。談到比賽過程，他也提到後半段一路有對手緊追在後，讓他不敢鬆懈，只能靠意志力撐回終點。「最後差距其實很小，所以真的蠻幸運的。」他笑說，今天涼爽的天氣與賽道風勢也幫助很大。平時以半程與全程馬拉松為主的他，也將本次賽事視為6月埔里夏日全馬的重要暖身。女子組則由來自新竹市立三民國民中學、目前就讀國一的田徑隊中長距離選手張雨惟，以47分43秒勇奪女子組第一名。令人驚訝的是，這其實只是她人生第二場路跑賽事。張雨惟分享，自己先前僅參加過5.5公里賽事，這次挑戰更長距離，雖然是帶傷上陣，但仍堅持完賽並成功奪冠。談到得獎心情，她笑說：「其實蠻開心的，也有點意外。」至於參賽原因，她則俏皮表示：「因為獎牌很帥！」身為田徑隊中長距離選手，她也分享自己的備戰方式，「就是漸漸配速就好，平常也可以先練長一點的距離。」比賽過程中，她認為7公里左右是最辛苦的階段，當時體能開始下滑，但她選擇盡量跟著前方跑者配速，最終順利撐回終點。年紀輕輕便展現穩定心態與韌性，也讓現場看見未來無限可能。