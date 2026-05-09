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效力於韓國職棒（KBO）韓華鷹隊台灣左投王彥程，今（9）日先發再戰LG雙子，正面對決洋投齊利諾斯（Yonny Chirinos）。王彥程雖在第三局先失2分，但打線本場有所回應，連續3個半局攻下2分，王彥程一路投到第6局，被連續安打丟掉第3分，但他順利讓韓國經典賽捕手朴東原打出飛球出局，化解失分危機、最終用93球投完6.1局，被打出7安打、4K優質先發，韓華鷹終場11：3贏球，王彥程相隔35天再奪勝投，也是本季第3勝。王彥程上月22日就曾交手LG雙子，該場主投5局被敲6安、包含1轟，總共失掉3分，本場再度交手老對手，前2局投得順風順水，第3局遭遇亂流丟掉2分。王彥程已經超過1個月沒有奪勝紀錄，打線始終沒有奧援，讓他勝場仍停留在2場。本場則終於有所回應，王彥程失分後下個半局馬上追平比分，4、5局也皆有分數進帳，王彥程直到第六局被連續安打掉分，仍舊以6：3領先。王彥程續投第7局，1出局後遭遇危機，一顆146公里內角直球判定為壞球，投出保送，此時用球數已達93球，最終被迫退場，留下6.1局、被打出7安打、4次三振與3保送優質先發。後續接手的中繼投手靠雙殺化解危機，後續打線再度攻下5分，終場11：3擊敗強敵LG雙子，王彥程相隔35天再度奪下勝投，也是本季第3勝。