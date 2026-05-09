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統一獅年度盛事「府城獅吼宮」將於 5.16、5.17 亞太成棒主球場熱鬧開壇。延續「吼力包高中」祈福主題，邀請到台灣視覺系宮廟搖滾樂團「震樂堂」帶來開場演出；場外廟埕舞台則邀請國寶級「永興樂皮影劇團」登場，透過傳統戲曲與現代重金屬的跨界碰撞，為府城獅吼宮打造震撼感官的文化饗宴。5月17日賽前表演，特別邀請最具宮廟特色的樂團「震樂堂」擔綱演出。震樂堂以台灣民間信仰文化為創作核心，融合傳統北管音樂與重金屬搖滾，打造極具張力的視聽風格；成員更以家將面譜妝容登台，營造宛如神明出巡般的震撼氣場。期盼藉由震樂堂充滿生命力與爆發力的演出，象徵文昌帝君與眾神助陣，不僅為獅隊吼出勝利氣勢，也將這份熱血與祝福傳遞給每一位進場球迷。除了賽前的搖滾震撼，當日場外活動也特別邀請傳承超過一世紀、南台灣極具代表性的「永興樂皮影劇團」親臨演出。作為台灣傳統酬神文化的重要表演之一，皮影戲透過光影、戲偶與戲曲唱腔交織，展現獨特的民俗藝術魅力。本次更將帶來球場限定的「萊恩獅王」專屬劇情，讓球迷在亞太球場中近距離感受傳統戲曲與棒球文化結合的廟埕魅力。為了讓球迷珍藏這份獨特的文化回憶，5月17日進場禮特別準備精緻的「府城獅吼宮壓克力組」。以府城獅吼宮為主題，結合萊恩獅王、文昌帝君與象徵「包高中」寓意的特色元素，將廟宇文化濃縮於透亮刻畫之中，極具收藏價值。誠摯邀請球迷朋友一同來到亞太球場，感受最具台南特色的廟宇主題日，見證傳統文化與棒球熱情交織的盛大慶典。