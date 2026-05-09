我是廣告 請繼續往下閱讀

芝加哥白襪日籍重砲村上宗隆今（9）日對上西雅圖水手，首打席就扛出反方向全壘打、為本季第15轟，追平紐約洋基重砲賈吉（Aaron Judge），並列大聯盟全壘打王，他也成為史上第一位連續8個系列賽首戰都開轟的打者，水手先發投手漢考克（Emerson Hancock）挨轟後露出茫然表情包，意外成為討論焦點，有球迷就留言，「投手感覺被打哭了」、「我是白襪球迷，我也很同情他。」村上宗隆開季至今維持高產量全壘打，今日面對水手，擔任第2棒的他首打席就於0好1壞下，鎖定漢考克95英里紅中伸卡球，一棒扛出左外野深遠全壘打，為本季第15轟，轉播畫面也拍到水手先發投手漢考克挨轟後的表情，被球迷形容是面帶茫然、無助的神情。漢考克最後苦撐五局慘失5分退場，最終幸運拿到本季第3勝。《Sports Illustrated》旗下媒體《Fastball》，稍早以《白襪隊簽下村上宗隆，是MLB年度最「超值」交易》文章，其中稱讚白襪隊管理層，文中補充道，「年輕強棒村上宗隆每天都在以新的方式給我們帶來驚喜。這位26歲的新秀，目前正以驚人的速度打出長打，而聯盟中的大多數球隊，在休賽季自由球員市場上都錯過他了。」像村上宗隆這樣、能在旅美首年快速做出貢獻的長打砲手，在MLB歷史罕見，文中還強調白襪僅以兩年3400萬美元低價簽下他，「這可以說是今年最划算的簽約。」村上宗隆當初實際簽約行情遠比不上名氣，主因是各隊球探認為他可能無法應對大聯盟的快速球，但他本季至今表現，證明這種觀點是錯誤的，文章中也提到罕見數據，「他是整個大聯盟中，唯一一位多次面對時速超過98英里（約158公里）快速球，仍能打出全壘打的打者。」該媒體最後總結道：「回顧村上宗隆在自由市場上估值，對於大多數球隊來說，這就是一次嚴重的失敗，而對於芝加哥白襪來說，則是迎來歷史性的勝利，這對一支重建球隊而言無疑是最重要的事。」