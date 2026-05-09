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中華職棒昨（8）日富邦悍將與味全龍之戰，8局下出現爭議判決，孔念恩搶攻一壘時，遭到三壘手劉基鴻的球擊中頭部，龍隊提出「妨礙守備」挑戰，最終維持原判Safe，賽後龍隊總教練葉君璋無法接受裁判「球傳歪」的解釋。今（9）日賽前，葉總再花20分鐘與媒體分享此判決的個人觀點，葉總直言，判決真的很有趣，「如果你說就算投準也投不死，所以判Safe，純粹跑者比較快，沒有影響到的問題，這我就可以接受，但講了一個『球投歪了』，這我沒有辦法理解這句話是什麼意思。」前役8局下孔念恩擺出短棒、突襲短打，三壘手劉基鴻接到球後快傳一壘，卻不慎砸到孔念恩的頭，龍隊認為孔念恩的跑壘有「妨礙守備」而提出挑戰，最後裁判維持原判，並告知總教練葉君璋理由是「球傳歪」。葉總前役賽後受訪時相當激動，直言無法接受裁判的解釋，「他（孔念恩）跑那樣，然後說傳歪了，傳到很歪的地方就不會打到人嘛！這球就是直接打到頭殼，就表示傳得很準，才會打到頭啦！」過了一晚，今日賽前，葉總再度針對該Play回應，葉總表示，昨日裁判宣判結果前，他心中並沒有預設的答案，「我想要知道他（孔念恩）這樣跑裁判會怎麼判。所以我提出挑戰，我只是想知道說，他（裁判）怎麼去看這一個Play。只是他（裁判）回答的結果讓我非常意外，我只是覺得有點對不上（想法），所以我沒有特別的想法。」談到裁判解釋劉基鴻「球傳歪」，葉總笑著說，「如果你說就算投準也投不死，所以判Safe，純粹跑者比較快，沒有影響到的問題，這我就可以接受，但講了一個『球投歪了』，這我沒有辦法理解這句話是什麼意思。」葉總直言，當規則很「死」的時候，就會害到自己不好解釋，當時葉總看向球評潘忠韋，詢問「喇叭，我們以前小時候的規則版本，是不是跑者跑在裡面，只要我傳出去的球沒有丟到跑打者，都不算出局，但是一旦丟到跑者，就是妨礙。」潘忠韋回應，「從以前到現在，聽到10幾種版本。」葉總無奈表示，「現在就好笑了啊！昨天他跑在裡面，球丟到打者的頭，他是沒有妨礙守備，我覺得很有趣的是，這規則跟以前完全相反，那乾脆就不要有規矩好了，裁判認定沒有妨礙，那不就好了，為什麼在講規則的時候，講得一板一眼，結果判下去的時候，真的會讓你覺得很好笑。」葉總認為，以棒球規則來說，球就是丟往壘包，「我守備員在那邊等，什麼角度會影響到最小，不要靠近跑者，所以我會盡量丟另一邊。現在因為我不小心丟到壘包上面，所以這叫丟歪？如果今天沒有守備員，他純粹丟，你覺得是歪的還是正的？這解釋讓我...（無法接受）」葉總也說，若裁判的解釋是孔念恩的跑壘角度不會影響傳球，那或許還說得過去，「我只是覺得很有趣，我上去只是想要聽他（裁判）怎麼解釋。其實我也知道不可以改判，結果聽到一個我覺得有趣的答案，純粹所有問題就是這樣而已。」說著說著，葉總拿出大聯盟作為例子，「美國規定只要人不要踩到草皮區，都算沒有妨礙守備，我覺得這很合理。壘包在（線）裡面，你跑一直線，我覺得這很合理。所以如果我們的規定是這樣，昨天（的判決）百分之百合理。我們自己定了一個很嚴苛的規定，但是又自己來破壞它，這就是我要講的事情。」葉總直言，現在的規則其實不合乎人性。談到孔念恩的跑壘，葉總又笑了一下，「我剛好不小心看了2次（孔念恩跑壘），如果我是教練，我喜歡這個球員。因為他在幫球隊贏球。我是真心話喔，我這講的是真的，我喜歡這種選手，為了球隊贏球耍一點小手段，有什麼不對？」但葉總也再度提問，以聯盟目前的規定，孔念恩的跑壘是合理不合理？