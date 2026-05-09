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味全龍今（9）日將陳子豪下放二軍調整，總教練葉君璋受訪時語帶禪意表示「不是調整實力，是調整運氣。」也提到他本季許多球打得強勁卻找手套，陳子豪低潮真的是運氣不佳導致嗎？從數據上來看，他的BABIP（場內球安打率）僅2成，確實遠低於聯盟平均，而他的強擊球率則為26.9%，略高於聯盟平均，但從擊球初速與滾地球比例來看，陳子豪打擊低潮或許早有端倪。陳子豪歷經去年僅4轟低潮，今年減重重新出發，但開季至今他打擊持續低迷，近期11場比賽只出現2安打，打擊率跌到1成59、0轟，儘管味全龍給予他場場先發機會，成績尚未回溫。葉君璋稍早受訪時提到，他認為陳子豪打擊上沒有太多問題，強調他很多球都打得強勁，但「運氣真的很差」，所以把他下放二軍，重新「調整運氣」。棒球數據上，作為衡量運氣指標的數據是BABIP（場內球安打率），是指打者將球擊到場內後，最終形成安打的機率，扣除掉三振與四壞球保送，中職今年平均落在2成80，陳子豪則是2成，確實遠低於聯盟平均。但BABIP（場內球安打率）偏低，不只與運氣有關，可能也因為打太多滾地球、或是擊球不夠強勁而影響，根據中職進階數據網站，陳子豪強擊球率為26.9%，勝過聯盟60%打者，最大擊球初速169.9公里則勝過75%打者。但值得注意的是，陳子豪打過重砲等級的170公里擊球初速，但平均擊球初速卻僅135.1公里，位居中職後段班，滾地球比例則高達45.7%，為生涯11年來最差表現。綜合來看，先不論打擊結果是否為安打，陳子豪今年前10%擊球初速平均高達165公里，最終平均擊球初速卻雪崩至後段班，顯示揮棒質量的差距太明顯，少數掌握球心時，有運氣不佳出現，但大多數時候球都在地上滾，難以形成安打出現。整體而言，葉總印象中「強勁擊球找手套」的狀況確實有影響，但陳子豪本身打擊狀態確實欠佳也是不爭事實。