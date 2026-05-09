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阿根廷足球巨星梅西（Lionel Messi）與巴西球星內馬爾（Neymar）深厚的友誼再次成為焦點。梅西近期在談到內馬爾參加2026年世界盃的可能性時，對這位老戰友展現了無條件的支持，甚至向現任巴西國家隊總教練安切洛蒂（Carlo Ancelotti）傳遞了耐人尋味的訊息。梅西在接受節目《Lo del Pollo》訪問時坦言，當話題涉及內馬爾時，他無法將個人情感與足球分析分開。梅西直言：「我無法保持客觀，因為內馬爾是我的朋友。」深切期盼：這位世界盃冠軍得主明確表達，希望能在足球最高殿堂再次見到內馬爾，「我非常希望他能參加世界盃，希望美好的事情發生在他身上，因為這是他應得的。」儘管外界對內馬爾目前的身體狀態存有疑慮，但梅西強調內馬爾的球技足以壓倒這些擔憂。梅西指出：「在世界盃賽場上，我們希望最優秀的球員都在場；而無論內馬爾的狀況如何，他永遠會是其中之一。」梅西認為，內馬爾的回歸對足球運動與巴西國家隊都極具意義，「考慮到他對巴西與足球的代表性，能在世界盃看到他是件非常美好的事。」目前效力於桑托斯（Santos）的內馬爾，已經有很長一段時間未代表桑巴軍團出戰。內馬爾上一次為巴西國家隊披掛上陣，要回溯至2023年10月的世界盃外圍賽，當時他在對陣烏拉圭的比賽中上場了45分鐘。隨著2026年世界盃日益臨近，梅西這番感性的聲援，無疑為內馬爾重返國家隊增添了更多話題性。