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臺北台新戰神的混血狀元雷蒙恩今（9）日受訪時卻透露，自己目前遭遇「草地趾」（Turf Toe）的傷勢，可能還需要一個月才能康復。儘管如此，對於即將到來的世界盃資格賽與名古屋亞運，雷蒙恩與老大哥「澎澎」陳冠全都同步表達了參戰意願。雷蒙恩在今日被問到是否有再打國家隊的意願時透露自己目前有傷在身，傷勢名稱是「Turf Toe」，是因為腳趾過度伸展（Hyper extension）導致的二級韌帶撕裂（Secondary ligament tear）。雷蒙恩也生動地描述當時的情況：「不小心踩到別人的鞋子，正想要發力時就『噗紮』一聲。」由於傷勢涉及韌帶，醫生嚴厲告誡不可急於復出，否則後果會更慘。雷蒙恩表示：「現在真的不能很快回來，如果太逼自己會更嚴重。」他預估仍需一個月左右的時間觀察恢復狀況，若一切順利，夏天有望痊癒回歸。儘管有傷在身，雷蒙恩對於披上中華隊戰袍仍充滿渴望。他證實國家隊已經主動聯繫並詢問他的傷情與復原進度，「如果恢復到100%我會打，亞運我也會想打，當然前提是他們有選我。」上一階段世界盃資格賽中華隊主場交手韓國，雷蒙恩先發上場31分鐘，繳出13分、6籃板的高效表現，是中華隊重要的一枚活棋。除了新血有意參賽，老大哥「澎澎」陳冠全也證實已經有收到世界盃資格賽與亞運的徵詢，並明確表態：「只要身體與時間允許，基本上都會想要參加。」陳冠全坦言，打國家隊的強度與母隊完全不同，能與各隊頂尖選手切磋是件很過癮的事，「這是一份榮耀，我很喜歡那種感覺。」他也表示目前身體狀況良好，沒有受傷困擾，隨時準備再披上中華隊戰袍。