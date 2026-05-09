2026年由美國、加拿大、墨西哥共同舉辦的世界盃足球賽，本應是一場全球球迷的盛宴，如今卻因「天價門票」陷入輿論風暴。不僅歐洲球迷組織強烈抗議，連美國總統川普（Donald Trump）都公開表示，門票貴到連他都不想買單。那麼，本屆門票確實比較貴嗎？與過往相比如何？透過數據可以看出本屆的票價是否與過往足球「全民運動」的理念背道而馳。
川普：不願花1000美元看小組賽
剛獲頒「FIFA和平獎」的川普日前接受《紐約郵報》採訪時，對高昂的票價感到震驚。他直言，自己不會花1,000美元（約3.2萬台幣）去觀看6月12日於洛杉磯舉行的美國對陣巴拉圭的小組賽。
川普表示：「我不知道價格已經到了這個數字，我當然想去現場，但老實說，我也不會付這筆錢。」他進一步擔心，這些來自皇后區、布魯克林區愛戴他的勞工階級支持者，會因為票價過高而被擋在門外，「我希望投給我的人都能有機會去現場。」
門票「階級化」 決賽平均票價直逼1.3萬美元
根據《歐洲新聞台》報導，2026年世界盃的票價與往年相比出現了驚人的漲幅：
由此不難看出，這一屆的票價確實漲了不少，特別是重要賽事以及高享受的VIP包廂等區域。連應該要更貼近一般球迷的小組賽，漲幅都很可觀。
在二手票務市場上，價格更趨極端。例如6月19日在西雅圖舉行的美國對澳洲比賽，最低的轉售雙人票起標價竟高達2770.90美元。甚至有報導指出，FIFA官方轉售平台上出現過喊價超過200萬美元的決賽門票，雖然這可能只是掛牌而非成交價，但已足以反映市場的瘋狂。
為什麼世足門票變貴了？
《歐洲新聞台》指出，賽事本身規模擴大是主要原因之一，新的48支球隊賽制意味著更多的比賽、更長的旅程、更高的保全要求以及更顯著的營運成本。
並且，國際足總也越來越多地採用美國體育界長期使用的商業模式。所謂的「動態定價」允許門票價格根據需求不斷波動。一場比賽的價格可能在短短幾個小時內因公眾興趣的變化而發生巨大變化。這種模式在 NBA、NFL 和大型音樂巡迴中已經很常見，但對許多足球迷來說，它與世界盃的傳統精神完全格格不入。
國際足總也比以往任何時候都更加重視企業收入來源。貴賓休息室、豪華款待和專屬體驗已成為該組織財務策略的核心支柱。
FIFA辯護：比照美國頂級賽事標準
面對外界質疑，FIFA主席因凡蒂諾（Gianni Infantino）則為定價策略辯護。他強調，世界盃的票價是與美國重大體育賽事（如NBA、NFL）接軌。他指出，有25%的小組賽門票低於300美元，並反問：「在美國看一場大學比賽都要300美元了，何況這是世界盃。」
然而，歐洲球迷組織「歐洲足球支持者協會（FSE）」則痛批這是「令人憤慨的價格」，指控FIFA正在讓世界盃遠離傳統球迷，轉向企業、VIP與富豪階級，使這項運動逐漸喪失其大眾化的本質。隨著2026年賽事規模擴大至48隊，運營成本與安全需求確實提升，但「動態定價」策略（隨需求波動調整價格）的引入，無疑讓這屆世界盃成為歷史上最昂貴、也最具爭議的一次體育盛會。
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剛獲頒「FIFA和平獎」的川普日前接受《紐約郵報》採訪時，對高昂的票價感到震驚。他直言，自己不會花1,000美元（約3.2萬台幣）去觀看6月12日於洛杉磯舉行的美國對陣巴拉圭的小組賽。
川普表示：「我不知道價格已經到了這個數字，我當然想去現場，但老實說，我也不會付這筆錢。」他進一步擔心，這些來自皇后區、布魯克林區愛戴他的勞工階級支持者，會因為票價過高而被擋在門外，「我希望投給我的人都能有機會去現場。」
門票「階級化」 決賽平均票價直逼1.3萬美元
根據《歐洲新聞台》報導，2026年世界盃的票價與往年相比出現了驚人的漲幅：
|賽事階段
|2026年世界盃 (美加墨)
|往屆參考
|小組賽平均票價
|約 $567美元
|2024年部分門票低於 $300
|總決賽平均票價
|約 $13000 美元
|2022年卡達決賽約 $1600
|頂級VIP/轉售票
|$10000 - $15000 或更高
|2014年巴西決賽頂級票約 $1000
在二手票務市場上，價格更趨極端。例如6月19日在西雅圖舉行的美國對澳洲比賽，最低的轉售雙人票起標價竟高達2770.90美元。甚至有報導指出，FIFA官方轉售平台上出現過喊價超過200萬美元的決賽門票，雖然這可能只是掛牌而非成交價，但已足以反映市場的瘋狂。
為什麼世足門票變貴了？
《歐洲新聞台》指出，賽事本身規模擴大是主要原因之一，新的48支球隊賽制意味著更多的比賽、更長的旅程、更高的保全要求以及更顯著的營運成本。
並且，國際足總也越來越多地採用美國體育界長期使用的商業模式。所謂的「動態定價」允許門票價格根據需求不斷波動。一場比賽的價格可能在短短幾個小時內因公眾興趣的變化而發生巨大變化。這種模式在 NBA、NFL 和大型音樂巡迴中已經很常見，但對許多足球迷來說，它與世界盃的傳統精神完全格格不入。
國際足總也比以往任何時候都更加重視企業收入來源。貴賓休息室、豪華款待和專屬體驗已成為該組織財務策略的核心支柱。
FIFA辯護：比照美國頂級賽事標準
面對外界質疑，FIFA主席因凡蒂諾（Gianni Infantino）則為定價策略辯護。他強調，世界盃的票價是與美國重大體育賽事（如NBA、NFL）接軌。他指出，有25%的小組賽門票低於300美元，並反問：「在美國看一場大學比賽都要300美元了，何況這是世界盃。」
然而，歐洲球迷組織「歐洲足球支持者協會（FSE）」則痛批這是「令人憤慨的價格」，指控FIFA正在讓世界盃遠離傳統球迷，轉向企業、VIP與富豪階級，使這項運動逐漸喪失其大眾化的本質。隨著2026年賽事規模擴大至48隊，運營成本與安全需求確實提升，但「動態定價」策略（隨需求波動調整價格）的引入，無疑讓這屆世界盃成為歷史上最昂貴、也最具爭議的一次體育盛會。
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