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臺北台新戰神一年級生球星謝銘駿雖然開季沒有亮眼表現，但在賽季尾聲打出潛力。今（9）日受訪時他為自己的菜鳥球季打出59分的不及格分數，直言轉型一號位的過程既痛苦又像是一場大型實驗。不過學長雷蒙恩不僅看好謝銘駿未來會成為球星，更自曝私下常扮演心靈導師，鼓勵因被教練責備而「走心」的謝銘駿。謝銘駿去年選秀以第4順位爆冷被戰神選中，今年球季場均上場近18分鐘，繳出4.47分、1.97籃板、0.97助攻的成績單。對於自己首個職業賽季，謝銘駿給出59分的成績。他坦言：「下半季才找到舒服的位置跟打法，尋找自己的過程太久了。」謝銘駿回憶，從學生籃球跨入職業，最大的震撼教育來自洋將的個人能力與協調性，讓他意識到進攻終結手段必須更加多元。謝銘駿說自己剛開始會顧慮很多，怕決策錯誤影響結果，幸好學長們給了很大的安全感，「他們叫我把比賽當成練習，想做什麼就去做，他們都支持我。」他透露，私下大家也常透過一起打遊戲來紓解壓力，因此自己可以很順利融入團隊。本賽季謝銘駿最顯著的改變莫過於從2號位轉型到1號位，他形容這就像是一場實驗，「一開始很痛苦，失誤率高、助攻比也不好，場上正負值很難看。」但在轉型過程中，學長丁聖儒無私的給了他很多幫助。「丁丁（丁聖儒）從小就打一號，我是半路才轉行的，所以一直去問他。」謝銘駿笑說，丁聖儒不但沒有不耐煩，還持續以控衛的視角提供他建議，讓他逐漸適應場上的判斷。他也特別感謝教練團給予的無限開火權與容錯空間，讓他能在錯誤中成長：「他們給我很大的信心在場上犯錯，這對新人來說很重要。」上一屆的新人王、學長雷蒙恩談起謝銘駿時語氣中充滿肯定：「我知道他以後會變成一個超級好的球員。我一直跟他說要有信心。只要你想清楚自己要幹嘛，就沒有人可以控制你的想法跟未來。」雷蒙恩觀察到，謝銘駿在練球時常被教練嚴厲指責，因為他還年輕所以會心情低落、甚至走心，不過聽到學長這樣說之後的謝銘駿笑說，自己其實只是會偶爾get不到教練的點，才沒有難過。至於球迷關心的旅外夢想，謝銘駿也給出了明確的時間表。他表示，目前預計至少會留在台灣打完下個賽季，「我希望徹底轉型到一號位再出去嘗試，畢竟若以二、三號身材出去真的太矮了。」