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中信兄弟去年舉辦SUPER JUNIOR-D＆E主題日，還推出限量球衣，吸引將近10萬人進場，當時引發極大話題性，有球迷就發現，當時來台開球的團員李赫宰（銀赫），出國前往日本時，竟隨時攜帶中信兄弟官方50元購物袋，讓百萬象迷前來朝聖，並笑說，中信兄弟去年8月與知名韓團SUPER JUNIOR旗下小分隊SUPER JUNIOR-D＆E舉辦主題日，團員東海與銀赫不僅擔任開球嘉賓，更於賽後現場演唱，3天主題日吸引96,404人進場，刷新當時中職單一系列賽紀錄，因應活動推出的6,000件聯名球衣也全數秒殺，更引爆象迷跨夜排隊瘋搶。儘管距離到中職大巨蛋開球超過半年時間，銀赫似乎還難忘當時回憶，稍早有球迷發現，他前往去日本經過海關時，隨身行李箱上仍帶著中信兄弟官方50元購物袋一起出國，黃色購物袋相當顯眼，讓象迷都感到驚訝。由於這款中信兄弟經典的購物袋，許多象迷家中都有一個，不少人就笑說，想不到自己也跟韓國巨星撞包，大喊「好光榮我竟然跟李赫宰用同款購物袋」，此外也有不少球迷聚焦在包款本身確實很實用，「這真的好用」、「好用又水防髒」、「便宜又好用，但我比較喜歡直的那款」