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▲灰狼的防守強度和糾纏是NBA季後賽籃球「第一檔」，馬刺球員都得經得起三層防守衝撞。（圖／美聯社／達志影像）

▲灰狼宰掉金塊，完全沒有僥倖，不只真槍實彈，求勝意志韌性過人，Anthony Edwards根本就是不死之身金鋼狼。（圖／美聯社／達志影像）

▲NOWnews特約作家李亦伸。（圖／NOWnews社群中心製圖）

灰狼在沒有三名主力後衛Anthony Edwards、Ayo Dosunmu、Donte DiVincenzo情況下還是靠只剩一半主力殘陣拿下關門戰，七戰四勝系列賽4：2淘汰金塊。狼王Anthony Edwards左膝過度扭曲，但休不到兩周就復出，帶傷上場依舊滿血回歸。系列賽對馬刺G3，Anthony Edwards攻下32分14籃板6助攻，帶領灰狼打出最完美團隊，可惜灰狼最終還是108：115不敵馬刺。馬刺七戰四勝系列賽1敗後2連勝，取得2：1領先。G3馬刺贏得非常辛苦，因為灰狼會力拚G3+G4，試圖控制局面和氣勢，但馬刺最終贏球也不意外，馬刺226公分長人「斑馬」Victor Wembanyama主宰這場比賽。斑馬39分、15籃板、5火鍋，只有1次失誤，18投13中其中三分球5投3，近乎超級完美的統治級表現，比上史上最有統治力中鋒「俠客」Shaq O’Neal，毫不遜色。斑馬第四節決勝期兩次高位擋拆順下攻籃得分，兩記三分命中，外加一次三波籃板補進，關鍵10分穩定馬刺領先局面。灰狼真的很強。灰狼的防守強度和糾纏是NBA季後賽籃球「第一檔」，馬刺球員都得經得起三層防守衝撞。第一層各種推擠、拉扯、勾手，你不能掉球，第二層最強硬身體對抗，你不能失去重心，做出錯誤判斷，第三層就是最後出手，除了無視前兩層防守推擠拉扯和衝撞之外，你必須要完成所有投籃準備和動作。跟灰狼攻防對決，一對一攻防要扛得住，不能退縮只能更強硬，各種拉扯和身體對抗是基本盤，沒有在怕犯規的，最後就是完成進攻或防守結尾，這是真正的身體+心志+技術戰爭。但馬刺更強。馬刺幾名鋒衛Stephon Castle、De’Aaron Fox、Dylan Harper、Keldon Johnson、Devin Vassell、JulianChampagnie都展現十足韌性和強悍心志能力，他們通過灰狼強大防守力量和身體衝撞考驗。斑馬則是馬刺攻防核心和穩定精神指標，斑馬更靠近籃框攻擊、持球，鞏固禁區和籃板，並且在關鍵決勝期頻頻得分主宰比賽，G3一戰，堪稱斑馬「封神之戰」。灰狼宰掉金塊，完全沒有僥倖，不只真槍實彈，求勝意志韌性過人，Anthony Edwards根本就是不死之身金鋼狼，過去兩年灰狼打進西區決賽奇蹟創造者，灰狼嗜血防守和強硬身體對抗是最大本錢，即使主力球員傷病七折八扣還是能淘汰金塊。馬刺正在通過灰狼層層地獄般考驗。斑馬禁區攻防主宰力是馬刺能重新搶回系列賽主導權和情勢關鍵基石，G3不論進攻防守，斑馬都讓灰狼束手無策。斑馬說，「我天生就是為這樣大場面而生，我們是沒有季後賽經驗，但我根本不在乎。」這個系列賽灰狼將愈來愈困難，灰狼想要連續三年打進西區決賽，機率正在下降。