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中信兄弟今（9）日在主場洲際棒球場交手台鋼雄鷹，一局下滿壘局面時，台鋼雄鷹王牌後勁一顆內角球，高宇杰示意被觸身球擊中，現場也不斷播放重播，顯示球衣袖口邊角瞬間有擦到變形的狀況，但裁判最終判決沒有觸身球，讓黃衫軍主帥平野惠一氣到衝上場理論，但裁判最終仍維持原判決，全場象迷噓聲四起。台鋼雄鷹一局下被攻佔滿壘，後勁2好1壞情況下投出內角球，高宇杰閃躲不及疑似被觸身球，但裁判認為沒有，高宇杰隨即向休息室示意，兄弟教練團提出挑戰，裁判經過短暫審視後，最終維持原判決，平野惠一氣到衝上場理論許久，希望能重播再確認，但最終無果。所幸高宇杰整理好心情，敲出反方向安打，一棒帶有2分打點，兄弟目前4局打完取得2：0領先。另一方面，第2局宋晟睿也被近身球打到手，裁判晚了一拍後判決觸身球，這回輪到後勁不滿，在場上攤手表示無奈，台鋼雄鷹總教練洪一中面露無奈笑容上場關切，裁判最終也維持原判。首局高宇杰疑似觸身球爭議：第2局宋晟睿觸身球上壘，後勁不滿：