中信兄弟今（9）日在主場洲際棒球場交手台鋼雄鷹，一局下滿壘局面時，台鋼雄鷹王牌後勁一顆內角球，高宇杰示意被觸身球擊中，現場也不斷播放重播，顯示球衣袖口邊角瞬間有擦到變形的狀況，但裁判最終判決沒有觸身球，讓黃衫軍主帥平野惠一氣到衝上場理論，但裁判最終仍維持原判決，全場象迷噓聲四起。

我是廣告 請繼續往下閱讀
高宇杰閃躲不及疑似被觸身球　裁判仍維持原判

台鋼雄鷹一局下被攻佔滿壘，後勁2好1壞情況下投出內角球，高宇杰閃躲不及疑似被觸身球，但裁判認為沒有，高宇杰隨即向休息室示意，兄弟教練團提出挑戰，裁判經過短暫審視後，最終維持原判決，平野惠一氣到衝上場理論許久，希望能重播再確認，但最終無果。

所幸高宇杰整理好心情，敲出反方向安打，一棒帶有2分打點，兄弟目前4局打完取得2：0領先。

宋晟睿也被近身球打到手　這回換後勁不爽

另一方面，第2局宋晟睿也被近身球打到手，裁判晚了一拍後判決觸身球，這回輪到後勁不滿，在場上攤手表示無奈，台鋼雄鷹總教練洪一中面露無奈笑容上場關切，裁判最終也維持原判。

首局高宇杰疑似觸身球爭議：

第2局宋晟睿觸身球上壘，後勁不滿：


相關新聞

銀赫難忘兄弟狂潮？竟帶50元官方購物袋出國　象迷：這款真的好用

中信兄弟0：6不敵台鋼雄鷹！慘遭完封持續墊底　宋柏翰敲生涯首轟

江坤宇、曾頌恩遭兄弟下放二軍！富邦自培「星二代」童堉誠升一軍

中職搶先報／勝騎士成兄弟獲勝唯一希望！桃猿曾家輝先發搶第2勝

林子翔編輯記者

熱愛運動卻當不了職業運動員，於是走上體育記者一職。
待過傳統報業、雜誌與論壇，再重回網路新媒體，期望透過文字，傳遞更多運動場上的精采時刻。