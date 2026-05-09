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韓職韓華鷹的台灣「亞州外援」王彥程（25歲），在今日（9日）大田主場對陣LG雙子的比賽中，以一場紮實的長局數投球，成功洗刷了球隊前一日激戰5個多小時失利的惡夢。賽後全場不分台灣、韓國球迷都大喊他的名字，也讓她感動致謝，同時王彥程6又1/3局僅失3分的表現繳出優質先發，但仍認為自己有可以進步之處，特別認為需要降低保送，克服問題，態度謙遜。王彥程今日在大田韓華生命棒球場先發上陣，主投6又1/3局被擊出7支安打、送出3次保送與4次三振，僅失3分，率領韓華鷹以11：3大勝LG雙子。此役過後，韓華鷹在主場系列賽追平為1勝1負，以15勝20敗暫居聯盟第8位；LG雙子則以22勝13敗排名略微停滯。在先發投手的正面對決中，王彥程完勝對手。LG先發投手齊利諾斯（Yonny Chirinos）僅投3.2局便失4分崩盤；反觀王彥程全場動用93球，最快球速達149公里，配合二縫線、滑球、指叉球等多樣球種，成功壓制對方打線。韓華鷹總教練金卿文賽後對其大加讚賞：「在經歷昨天惜敗的辛苦比賽後，這場並不好打。王彥程身為先發投手完美履行職責，完成了投球任務，表現非常優異。」這是王彥程繼4月4日對陣斗山熊後，時隔約一個月再次奪下勝投。他在賽後謙虛表示：「對於之前勝投運不佳並沒有特別想法，我一直覺得隊友們都很努力。感謝教練在第7局仍給我機會，也要感謝野手們在前一天打到深夜後，今天依然敲出這麼多安打支援我。」儘管奪勝，王彥程仍對自己的表現提出反思：「今天又出現了3次保送，這是我近期一直存在且最需要改進的問題。我會多請教教練與前輩，努力進步。」作為韓職今年新引進「亞洲配額」制度下的首號選手，王彥程目前出賽7場，繳出3勝2敗、防禦率2.64的優異成績，水準直逼球隊王牌投手，深受韓華球迷喜愛。王彥程感性提到：「賽前賽後都能聽到台灣球迷叫我的名字，真的很感動。在大田平時買咖啡或搭計程車時，當地市民也會為我加油，甚至有球迷送甜點、拉麵店老闆加送金包飯，這一切都讓我非常感激。」今日適逢韓華鷹與「夢精靈」（Kumsooni）聯名款制服首度亮相，全場1萬7000名球迷滿場觀賽。穿著粉紅色球衣的王彥程在退場時，一壘看台球迷齊聲高喊他的姓名。聽到媒體稱讚他與粉色球衣很搭，王彥程露出燦爛笑容用韓文回應：「謝謝大家（Kamsahamnida）！」