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韓華鷹隊的台灣左投王彥程，今（9）日在對陣LG雙子的比賽中再度展現「超亞外」等級的實力。他不僅以優質先發表現幫助球隊擺脫從前一日的11局長盤苦戰失利的惡夢，更讓韓華球迷開始對他下個球季的去留感到既興奮又焦慮，紛紛在網路社群發起「升格成洋投」的討論。在昨日韓華鷹與LG激戰長達305分鐘（11局）後，今日球隊急需先發投手挺身而出節省牛棚戰力。王彥程不負眾望，今日於大田韓華生命棒球場先發出賽，主投6又1/3局被擊出7支安打，投出4次三振與2次保送，失3分，成功達成優質先發並取得本季第3勝的勝投資格。王彥程今日展現了出色的火球實力與控球，直球最高時速達到149公里（共投40球）。靈活運用二縫線快速球（21球）、滑球（21球）及指叉球（11球）混淆對手，成功壓制LG打線。王彥程此役雖在第1局及第5局雖遭遇得點圈有人危機，皆能靠著三振或誘使對手擊出平飛球化險為夷。隨著王彥程表現日益穩定且具備宰制力，韓華鷹球迷討論區（如DC Inside韓華鷹畫廊）已開始擔心下個球季的續約問題。由於王彥程目前是以「亞洲配額」身份加盟，薪資相對較低，球迷普遍認為以他目前的成績，下個球季極可能吸引其他球隊以正式洋將（外籍球員）的高薪規格進行挖角。網路上相關討論已如火如荼：許多球迷大喊「直接把這名台灣特急升格成百萬美元規格的洋投吧！」，認為他目前的實力早已超越一般對亞外球員的期待。有球迷指出，若受限於亞洲配額的薪資天花板，恐怕很難在明年留住王彥程。這種聲音不在少數，不少粉絲紛紛留言表達擔憂，「這種成績一定會被其他球隊直接當成洋將搶走」、「明年不可能再用亞外身份留住他了」，喊話要比照洋投規格簽他。王彥程的這場勝投對韓華鷹意義重大。球隊在昨日經歷超長賽程後，牛棚戰力極度吃緊，王彥程一路投進第7局的表現，成為球隊的及時雨。雖然他在第7局留下1人出局一、三壘有人的局面後退場，但接手的後援投手順利化解危機，保住勝果。目前王彥程憑藉149公里的球速與穩定的防禦率，已成為韓華鷹先發輪值中不可或缺的一員。韓華鷹球團未來將如何處理這位台灣左投的合約，以避免其被競爭對手挖角，已成為大田當地體壇今夏最受關注的話題。