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統一獅今（9）日作客桃園棒球場迎戰樂天桃猿，一局上面對樂天桃猿盜壘戰術，年輕捕手張翔就化身為台版「甲斐加農砲」，傳出不落地的完美位置，成功阻殺生涯207盜的中職2屆盜壘王陳晨威，後者退場時也面向張翔摸摸頭盔邊緣，疑作出致敬舉動。張翔是統一獅2021年第2輪選進捕手大物，今年升上一軍後獲得不少出賽機會，11場比賽、50次守備機會中，刺殺46次、助殺4次，面對6名跑者有3次阻殺，目前阻殺率高達5成。稍早統一獅與樂天桃猿一戰，張翔再度秀出招牌長傳美技，首局布雷克就被陳晨威敲安上壘，陳晨威隨後啟動盜壘，張翔接下球後，快速起身把球甩到二壘，球經過完美弧線後沒有落地，直接傳到二壘手林靖凱手套中，手套也順勢觸碰到陳晨威滑壘的左腳上，成功阻殺，陳晨威甚至摸頭盔邊緣、疑作出致敬的舉動。「甲斐加農砲」一詞源自於日本國家隊捕手甲斐拓也，他曾靠超強臂力連7年獲得太平洋聯盟捕手金手套獎，2018年日本大賽上連續6次阻殺成功，寫下日本大賽新紀錄，其傳球能力也讓他受封「甲斐加農砲」。但他近年轉戰讀賣巨人後，受到年齡、傷勢影響，出賽數大幅下滑，阻殺率也降低至聯盟平均以下。