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隨著2026年世界盃足球賽即將重返北美大地，全球足球迷的熱情已開始沸騰。今日正式進入賽事倒數34天，除了賽場上的榮耀與獎盃外，本屆世界盃的獎金分配也再度刷新歷史紀錄。總獎金池有7.27億美元（約合新台幣227.6億元），冠軍球隊可拿走5000萬美元（約合新台幣16億元），亞軍也有3300萬美元，即便是一場都沒贏就淘汰，也可領900萬美元（約合新台幣2.8億元）。2026年世界盃的獲勝球隊不僅能贏得舉世矚目的冠軍獎盃與國家的愛戴，還將獲得高達5000萬美元的創紀錄獎金。這項金額大幅超越了2022年卡達世界盃冠軍阿根廷所獲得的4200萬美元，以及2018年俄羅斯世界盃冠軍法國領取的3800萬美元。自1982年FIFA公開獎金數額以來，冠軍獎金已從當年義大利獲得的220萬美元，一路成長至今日將於新澤西州大都會人壽體育場（MetLife Stadium）頒發的5000萬美元。本屆世界盃首度擴軍至48支參賽隊伍，其總獎金池也同步提升至7.27億美元。其中有6.55億美元將由所有參賽國家瓜分，分配細節如下：⚽冠軍：5000萬美元。⚽亞軍：3300萬美元。⚽季軍：2900萬美元。⚽殿軍：2700萬美元。⚽5至8名：1900萬美元。⚽9至16名：1500萬美元。⚽17至32名：1100萬美元。⚽33至48名（小組賽止步）：即便在首輪遭淘汰，每支球隊仍可獲得900萬美元獎金。這場為期一個多月的足球盛事將於6月11日至7月19日在美國、加拿大、墨西哥三國舉行。雖然奪冠的獎金極其豐厚，但對所有球員而言，贏得世界盃所留下的回憶價值，依然是金錢無法衡量的「無價之寶」。