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中華職棒樂天桃猿今（9）日持續迎戰統一7-ELEVEn獅，獅隊5局上靠著「村長」林靖凱的陽春砲，先馳得點取得1：0領先。此役5局下出現「火藥味」，獅隊先發投手布雷克（Brock Dykxhoorn）連續投3顆外角伺候陳晨威，主審直接拉弓，將陳晨威三振出局，陳晨威相當不滿，直接在主審面前甩棒抗議，換來的卻是一次警告，陳晨威只能撿起球棒走回休息室。最終獅隊靠著布雷克8局無失分好投，以1：0完封桃猿。此役獅隊推出洋投布雷克交手桃猿洋投麥斯威尼（Morgan McSweeney），前4局雙方無分數進帳。5局上獅隊先發制人，剛剛傷癒歸隊的林靖凱，逮中麥斯威尼的失投球，一棒將球送上左外野看台，林靖凱歸隊4場就開轟，助獅隊先馳得點，取得1：0領先。此役麥斯威尼主投7局僅失1分，吞下一場悲情敗投，布雷克此役8局無失分，終結者鍾允華9局下「關門」成功，終場獅隊就以1：0完封桃猿。此役「火藥味」場面出現在5局下，陳晨威在兩出局後上場打擊，布雷克第一球壓在外角最低的位置，主審判定好球，陳晨威仰天轉了一圈，布雷克第2球幾乎相同位置，同樣被判定好球，第3球布雷克一樣攻外角，這次位置約3號位，陳晨威仍舊沒出棒，但主審拉弓，將陳晨威三振出局。此時陳晨威相當不滿，直接在主審面前棒子一甩，並且與主審有語言上的交流，主審也馬上給了陳晨威一次警告，最後陳晨威只能撿起球棒，接受主審判決。