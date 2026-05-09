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台灣職籃TPBL季後賽首輪於今日點燃戰火，新竹御嵿攻城獅首戰作客「魔鬼主場」洲際迷你蛋，對壘福爾摩沙夢想家。攻城獅雖然開局手感冰冷，一度陷入雙位數落後，但靠著板凳洋將馬力挺身而出，加上本土新血蔡宸綱、劉丞勳的強心臟表現，終場以97：94驚險帶走系列賽首勝。這不僅是攻城獅在季後賽的開門紅，更是球隊睽違近4年後，首度在夢想家主場嚐到勝利滋味。比賽一開始，夢想家展現例行賽第一的防守韌性，蔣淯安、高柏鎧與班提爾聯手發動 6：0 攻勢。反觀攻城獅開賽進攻大當機，前11次投籃僅命中1球，前6分鐘僅靠德魯（Drew Gordon）拋投止血；夢想家趁勢由板凳奇兵霍爾曼（Aric Holman）連拿7分，一度取得13：2的領先優勢，首節打完夢想家以25：12掌握主導權。次節，攻城獅調兵遣將收到奇效，馬力在禁區展現高度優勢單節砍下10分，盧冠軒也在外線精準發炮。隨後，今年加入的兩名新星蔡宸綱與劉丞勳輪流建功，蔡宸綱展現全能身手，劉丞勳則在節末飆進關鍵三分球，幫助球隊單節打出33：19的瘋狂反撲，半場結束攻城獅反而以45：44超前。易籃後，戰況進入白熱化。夢想家班提爾開啟得分模式，單節狂轟13分試圖奪回優勢，但攻城獅先發五人皆有發揮，高國豪與帕賽獅接連取分，讓攻城獅帶著6分領先進入決勝節。第四節夢想家在主場球迷助陣下展開絕地大反撲，班提爾在倒數43.8秒飆進高難度三分球，將比分追至94：95的1分差。關鍵時刻，夢想家忻沃克空檔跳投未能命中，錯失超前機會。倒數7.2秒，攻城獅盧冠軒被送上罰球線，他抗住壓力兩罰全中，將領先擴大至3分，率領攻城獅收下本季季後賽首勝。攻城獅此役以馬力21分、11籃板表現最佳，盧冠軒貢獻18分，劉丞勳與蔡宸綱分別進帳14分與13分。夢想家方面則以班提爾的27分最高，張宗憲15分居次。這場勝利對攻城獅意義非凡，球隊上一次在洲際迷你蛋取勝要追溯至2022年5月13日，時隔1457天終於再次突破「魔鬼主場」。帶著這股破除魔咒的氣勢，攻城獅在系列賽搶佔先機，雙方第二戰將續留台中開戰。